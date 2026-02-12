同為中國移民第二代 谷愛凌身披五星旗受訪惹惱美國人 劉美賢婉拒中國以美國隊身分奪金牌

母親谷燕在美國生下谷愛淩，今年她再度代表中國出賽冬季奧運，賽後身披五星旗受訪惹惱美國人。（圖片來源／翻攝自中國官方網站）

生在美國、代表中國出賽冬季奧運自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽奪下銀牌的谷愛淩，被中國網友讚揚，她身披五星旗受訪，這次，惹惱美國民眾了，不但各大媒體開始報導，連前NBA球員坎特（Enes Kanter）都跳出來直罵她是叛徒。

谷愛淩能說流利的中文，而且是捲舌音，深受中國網友喜愛，今年冬季奧運她在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽奪銀牌，使得「谷愛淩銀牌」迅速登頂中國熱搜第一，前十條熱搜有五個都是「谷愛淩」。

谷愛淩身披五星旗，又挺白左運動員

然而她身披五星旗接受媒體訪問，這次惹怒很多美國網友，連美國主流媒體都注意到了，引起美國CNN、NBC、福斯新聞台的報導，還有其他國際媒體跟進。

在美政治評論家曹長青說，「披五星旗的照片引起美國人公憤！這張照片下面一片痛斥之聲。」

曹長青說，之前她就代表中國隊，寬宏大度的美國人沒怎麼說話，但這次出現兩件事，情況不同了。一是同樣出生在美國的中國家庭的女孩，劉美賢（Alysa Liu）愛美國，並且在冬奧奪牌。

劉美賢婉拒中國邀約，仍代表美國出賽奪牌

劉美賢在花式滑冰團體賽 (Team Event)和美國隊奪下團體金牌，拿到金牌後，劉美賢在慶祝時不小心把金牌摔到地上，導致獎牌與緞帶分離且有輕微凹損。不過奧運官方隨後已在 2 月 11 日為她更換了一枚全新的金牌。

曹長青指出，中國政府曾向劉美賢父女搖動橄欖枝，到中國代言變成搖錢樹，但遭拒絕。而谷愛淩卻是「谷愛錢」，見錢眼開（心盲）了，昧著良心。相較之下，谷愛淩為一個美國奧運白左選手辯護，該員批評川普總統的驅逐非法移民尤其幫派份子的政策，谷愛凌公開為其辯護、唱和，這引起了美國保守派的憤怒。

有網友評論，谷愛淩和母親谷燕，Alysa Liu（劉美賢）和父親劉俊國。他們各自作為單親媽媽和單親爸爸都把女兒培養成了世界冠軍。但是他們培養的女兒，人生觀和價值觀有著天壤之別，一個選擇了效忠養育她的美國，一個選擇了給她更多金錢名利的中共國！

