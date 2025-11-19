同為台大法律學姊學弟 鄭：與黃國昌無私交

▲國民黨主席鄭麗文今（19）日與民眾黨主席黃國昌會面，兩人是台大法律系學姊學弟關係。（圖／林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文今（19）日與民眾黨主席黃國昌會面，地點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，1個半小時全程公開，國民黨部分除鄭麗文外，祕書長李乾龍、副祕書長李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及立法院黨團總召傅崐萁都出席。黃國昌致詞時也提到，傅崐萁是「我在立法院的好同事」，提到吳宗憲則說，「在司法法制經常一起並肩作戰的宗憲兄。」

鄭麗文與黃國昌是台大法律系的學姊學弟關係，不過鄭麗文說，兩人過去沒有任何私交，私下不曾有過任何的交流，鄭麗文在致詞時也多次稱「國昌兄」，至於黃國昌則是親切稱「麗文主席」。

