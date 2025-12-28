同為強震！宜蘭7.0對比921大地震 一圖看懂震央深度和地震成因

【緯來新聞網】12月27日深夜台灣宜蘭外海發生規模7.0地震，震感遍及全台，再度喚起民眾對1999年「921大地震」的集體記憶與災防意識，兩者雖同為強震，災情卻有顯著差異。

921大地震對比宜蘭7.0地震。（圖／編輯周欣儀製圖）

1999年9月21日凌晨1時47分發生的「921集集大地震」，震央位於南投縣集集鎮，地震深度僅8公里，芮氏規模達7.3（地震矩規模約7.6至7.7）。此次地震由車籠埔斷層錯動所致，造成地表長達85公里的破裂帶，是戰後台灣最嚴重的天然災害。全台共有2,415人罹難、29人失蹤、逾11,000人受傷，近10萬棟建築物全倒或半倒，並引發大規模山崩、土壤液化與公共設施癱瘓。



相比之下，2025年12月27日晚上11時05分發生的地震雖同為強震，震央位於宜蘭外海，深度達72公里。根據中央氣象署說明，此次地震為菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊下方造成，屬於隱沒帶深層地震。台灣各地皆有明顯震感，花蓮地區搖晃時間最久達21秒，北部地區也有約10秒的晃動。



由於震源較深，且發生在海域，1227地震對地表破壞力相對有限，迄今未傳出重大災情。氣象署指出，在地震發生15.2秒內即發布警報，幾乎全台手機皆收到通知，後續第二報亦擴及離島地區。



在921震災後，政府於2000年訂定每年9月21日為「國家防災日」，並透過地震演練與國家級警報演習提升民眾防災意識。此次地震證明災防科技與警覺意識已有明顯提升，但專家仍提醒，台灣位處地震帶，仍應持續強化建物耐震、教育宣導與應變準備，以降低未來潛在災損風險。

