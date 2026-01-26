同為陳其邁子弟兵 鄭孟洳、張以理站路口拼初選
同樣出身陳其邁市長團隊的年輕世代民意代表，今早一同現身街頭向市民問好。高雄市三民區最年輕的市議員鄭孟洳，與曾任全國最年輕青年局長、現投入左營楠梓市議員選舉的張以理，26日共同站在明誠、民族路口，向來往民眾拜票爭取支持。
圖說：鄭孟洳（左）與張以理（右）站路口向市民拜票。（圖片來源：張以理提供）
鄭孟洳與張以理過去皆在陳其邁市長團隊中服務，長期投入市政與地方事務。兩人表示，隨著民進黨市議員初選民調即將展開，民調結果對選情至關重要，呼籲市民朋友務必了解民調作答方式，讓支持能被正確反映。
張以理表示，這次民進黨的民調將於年後3月2日抽籤分區進行，採用「家用電話真人電話訪問」方式，來電時段為晚間18時30分至22時。接到民調電話時，務必耐心「完整作答」，未完整完成的問卷將不列入計算；在表達支持對象時，清楚表達「唯一支持」者，將有助於提高支持度的呈現。
鄭孟洳與張以理也懇請市民留意近期來電，把握民調訪問機會，以實際行動支持認真做事、關心地方的年輕世代，支持張以理與鄭孟洳持續為高雄打拚。
其他人也在看
國民黨中常委選舉31日投票 45人搶29席選情熱
（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨第22屆第1任中常委選舉將於31日投票，將選出29席選任中常委，有別於2年前選舉時，出現登記即當選的狀況，這次中央委員參選意願提高不少，共有45人登記角逐，當選機率約為64%，選情相當火熱。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北議員選舉 藍綠均提名過半
新北市議員選舉倒數，各黨參選人積極布局爭取黨提名。民進黨規畫在全市13個選區提名36席，初選登記訂於2月4日至10日；國民黨評估提名不少於35席，目標力拚34席單獨過半；民眾黨則在2個選區出現競合情勢，最快下周三拍板，若協調未果不排除進入民調初選。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣金聯攜臺銀 推動留房養老包租信託
[NOWnews今日新聞]台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司今（26）日與臺灣銀行簽署業務合作契約書，雙方將各自善用業務優勢，在包租代管、信託業務等方面，本於互惠交流共拓商機原則，展開跨產業之業務...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
國民黨1/31舉行中常委選舉 45人搶29席選情火熱 「換票聯盟」惹關注
國民黨第22屆第一任中常委選舉將於31日進行投票，由全體1900位黨代表，選出29席選任中常委。黨內人士指出，有別於兩年前選舉時出現登記即當選狀況，這次選情相當火熱，中央委員參選意願高，共有45位登記角逐，當選機率僅有6成4。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
受騙3000萬現身說法 蘭陽識詐宣講團培訓種子講師
宜蘭地檢署為提升打詐量能，將啟動「蘭陽識詐宣講團」種子講師培訓課程，邀請曾被詐騙集團騙走3000多萬元的受害者擔任講師，以自身慘痛經驗現身說法，揭發詐團詐欺話術，發揮打詐的關鍵力量。宜蘭地檢署檢察長王以文今天（26日）指出，依據警政署打詐儀錶板最新數據，宜蘭去年受理詐騙案件2948件，財損13億78自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
桃園國際志工隊赴海外發揮專長 青年局贈「祈福小物」祝福團員平安
桃園市青年事務局長期推動青年國際參與，支持多組青年團隊赴海外進行志願服務。首發團隊「華育國際文教協會」於今(26)日啟程，青年局長侯佳齡特別前往桃園國際機場，於團隊出發前致贈桃園在地廟宇「祈福小物」，祝福團員出入平安、任務圓滿完成，並叮囑青年在實踐服務精神的同時，務必留意自身安全。 侯桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國際原料持續上漲 豐興型鋼大漲500元
由於國際廢鋼、小鋼胚半成品等原料行情持續走揚,且豐興棒線產品接單好轉,受此激勵,26日開出的本週盤價決定,調漲廢鋼品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嬰幼兒食品把關！食藥署查28家業者 3家標示違規挨罰
【記者黃泓哲／台北報導】為了守護嬰幼兒飲食安全，食藥署今(1/26)日公布「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案」結果。此次由食藥署聯合地方政府衛生局，針對國內生產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品的製造業者進行全面查核，希望從源頭把關，確保產品衛生與標示都符合規定，讓家長能安心選購。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
新住民光影說故事 2026台灣燈會「進嘉門・伊嘉人」溫暖照亮嘉義
嘉義縣政府以「進嘉門・伊嘉人」為主題，在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，透過一場情感豐沛的開場走秀，揭開燈區策展理念。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄭孟洳張以理一早站路口 向民眾問好爭取民調支持
記者吳文欽／高雄報導 高雄市議員鄭孟洳廿六日一早偕同投入左營楠梓市議員…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「限量60萬份」運動幣來了！26日起登記開搶 領取資格、抽籤時間一次看
為了落實全民運動，鼓勵民眾建立規律運動及欣賞賽事習慣，運動部將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，只要年滿16歲以上的國民，都可以參加抽籤登記。除了涵蓋運動課程、觀看運動賽事之外，還可以用來添購運動裝備，以身分證字號末碼進行分流登記，共發放60萬份，每份面額500元。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
霍諾德愛妻曾被罵是阻礙 《赤手登峰》讓她深陷掙扎恐懼
世界攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功完成無繩獨攀台北101創舉，與妻子桑妮（Sanni McCandless）的暖心互動也引起熱議。很多人討論面對丈夫將攀岩視為人生不可割捨的部分，桑妮內心肯定有很大的壓力，其實她的確經歷一番掙扎，除了要為愛人提心吊膽，還有外界的放大檢視。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高嘉瑜驚曝「重新做人」 原因竟是...
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導前立委高嘉瑜今（25）日宣布，正式投入民進黨台北市議員第二選區（內湖、南港）議員初選。她打趣自嘲，這次可說是「重新做人」，因為基層希望她繼續留在港湖深耕，期盼能在選區內應選9席議員中，讓綠營能開出4席全上的好成績，這也象徵她將再度與曾共同競選立委的台灣基進前秘書長吳欣岱再度對決。民視 ・ 1 天前 ・ 76則留言
鄭麗文侯友宜心結不解 國民黨2026選舉危矣！
政治上的問題百百種，但可以說最嚴重的是心結，但凡人與人之間，有了心結，事情就不單純，情緒就複雜了。而這種致命的問題，不是一時就可以解決，但也不是久拖就能迎刃而解。重點在於，想開了，看開了，理解了，就有轉圜的餘地了。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 32則留言
鄭麗君選北市當練兵？蔡正元斷言她劍指大位
[NOWnews今日新聞]2026將舉行地方首長大選，台北市長蔣萬安將競選連任，民進黨的人選仍未定。不過，近日台美關稅談判表現亮眼的行政院副院長鄭麗君呼聲高。對此，前立委蔡正元認為，如果綠營派出鄭麗君...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 56則留言
鄭麗君選台北市長？黃揚明揭她最大弱點：將讓蔣萬安未來政治路更好走
民進黨究竟要派誰參選2026台北市長？近期傳出領軍台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被點名是參選北市長的熱門且最強人選，就連立委王世堅也盛讚是最適合人選。不過，資深媒體人黃揚明卻直言，若鄭被提名其選舉團隊如何籌組和磨合是考驗外，而且對現任市長蔣萬安而言，恐會讓他未來的政治路更加順遂。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
麥寮鄉長選戰 過年後明朗化
年底雲林縣麥寮鄉長選舉，綠營現任鄉長許忠富尋求連任，在藍營尚未推出人選、民眾黨情況不明朗下，外傳曾參選鄉長失利的許留賓、許志豪、林宜豊都是可能人選，但眾人均未表態。許忠富曾擔任過1屆鄉長，民國113年4月補選時勝出回鍋，展現豐沛的基層實力與政治韌性，外界看好其連任之路。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
藍提名陷亂流1／議長轉戰百里侯包袱重 宜蘭、竹縣黑金疑雲藏提名未爆戰
藍營除了優勢選區提名進度緩慢，選戰起跑落後民進黨，掀起地方焦慮情緒，近期更有選將接連爆發爭議，如爭取新竹縣長提名的現任副縣長陳見賢，日前遭名嘴吳子嘉爆料，指控陳染黑、具風飛砂幫背景，且任重劃委員會主委，在「新豐光星自辦市地重劃區計畫修正案」涉嫌圖利特定對象，向新竹地檢署告發，更揚言會陸續公布18筆弊案，劍指陳見賢與現任縣長楊文科。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 1則留言
江啟臣、楊瓊瓔僵局 盧秀燕：若2次協調不成快初選
國民黨2026台中市長上演「姐弟之爭」，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔互不相讓，引發藍營基層焦慮。台中市長盧秀燕表示，假如第2次協調無法成功，就要趕快辦理初選，希望提名不要超過2月19日，否則競選就會太匆忙。 #江啟臣 #楊瓊瓔 #2026台中市長 #盧秀燕 #初選 #國民黨東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
已與李會面 侯友宜：大家放心啦
新北市長選舉藍營熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然由誰出戰？市長侯友宜態度如何？各界高度關注。國民黨新北市黨部主委黃志雄25日強調，本周一定安排李劉會面；黨祕書長李乾龍也說，正研議侯、李、劉協商。但據本報掌握，其實侯、李日前已當面交換意見，兩人相談甚歡，達成「一定要贏」的共識，兩人都認為國民黨必須繼續執政新北，才有利新北、台灣的未來。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1則留言