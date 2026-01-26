同為陳其邁子弟兵 鄭孟洳、張以理站路口拼初選

同樣出身陳其邁市長團隊的年輕世代民意代表，今早一同現身街頭向市民問好。高雄市三民區最年輕的市議員鄭孟洳，與曾任全國最年輕青年局長、現投入左營楠梓市議員選舉的張以理，26日共同站在明誠、民族路口，向來往民眾拜票爭取支持。

圖說：鄭孟洳（左）與張以理（右）站路口向市民拜票。（圖片來源：張以理提供）

鄭孟洳與張以理過去皆在陳其邁市長團隊中服務，長期投入市政與地方事務。兩人表示，隨著民進黨市議員初選民調即將展開，民調結果對選情至關重要，呼籲市民朋友務必了解民調作答方式，讓支持能被正確反映。

張以理表示，這次民進黨的民調將於年後3月2日抽籤分區進行，採用「家用電話真人電話訪問」方式，來電時段為晚間18時30分至22時。接到民調電話時，務必耐心「完整作答」，未完整完成的問卷將不列入計算；在表達支持對象時，清楚表達「唯一支持」者，將有助於提高支持度的呈現。

鄭孟洳與張以理也懇請市民留意近期來電，把握民調訪問機會，以實際行動支持認真做事、關心地方的年輕世代，支持張以理與鄭孟洳持續為高雄打拚。

