同為電鍋案修法遭抹黑 藍黨團轟林智群「綠師」故意亂講

[Newtalk新聞] 台北市一名黃姓清潔隊員因將民眾丟棄的電鍋轉送給拾荒婦人，遭依貪汙罪起訴並獲判緩刑。法務部及朝野立委紛紛提出修法，但其中國民黨立委翁曉玲的修法版本，被律師林智群砲轟「根本搞不清狀況在亂提案」。國民黨立法院黨團今（4）日召開記者會，以質詢影片及各版草案，證明翁曉玲修法方向與法務部及綠委提案的修法方向一致，不滿林智群刻意抹黑。

對於修法方向，翁曉玲主張微罪不舉，在《貪污治罪條例》提出修法，對於貪汙所得在 5 萬元以下，現行法減輕其刑，未來將增加可免除其刑的選項，讓法官有更多裁量空間。翁曉玲表示，除了她之外，民進黨立委賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄等人都提出《貪汙治罪條例》修正案，甚至法務部提出的修正案行政院已審竣完畢，準備送到立法院，大家修法的方向都是一致，認為貪污情節輕微，但現行法律卻處罰較重，這種「情輕法重」的情況，不符合罪刑相當原則與憲法的比例原則，因此紛紛提出修法。

翁曉玲感嘆，沒想到，她卻被綠媒和「綠師」曲解，根本沒看清楚他們提出的法案內容，就說她要把貪污罪除罪化，這本身就是造謠、雙重標準。她提出的《貪汙治罪條例》修法，和法務部提出的修法方向、內容幾乎一致，也和其他立委提出的內容一致，他們都不忍心看到清潔隊員基於善意，卻構成貪污罪，法官經過 4 次減刑，最後仍判決 3 個月徒刑、緩刑 2 年、又褫奪公權。

國民黨立委陳玉珍直接點名，身為一個律師應該給民眾正確的法律觀念，結果這位林智群大律師，竟把將本來的「或免除」，斷章取義成「貪汙 5 萬元以下不罰」，這只是為抹黑翁曉玲，而要讓我國法治教育倒退 100 年，林智群是懂法的，卻故意亂講。

陳玉珍說明，《貪汙治罪條例》第 12 條原本就明定，犯第 4 條至第 6 條之罪，情節輕微而所得或所圖得財物或不正利益在 5 萬元以下可以得減輕其刑，但沒有免除其刑，修法加上「或免除」三字，是給法官量刑工具，不是叫法官從此以後 5 萬元以下都判免除其刑，兩者是不一樣的。

國民黨立委王鴻薇諷刺，林智群長期都是民進黨側翼，以所謂的律師之名對在野黨攻擊，但這次林智群聽到鐵板，根本沒去讀翁曉玲所提案的版本就抹黑攻擊，賴瑞隆也是提出一樣的「或免除」，難道林智群是想隔山打虎罵賴瑞隆？看來民進黨在台南、高雄的選情已經殺的昏天暗地，連側翼都加入大戰。

