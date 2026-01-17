同為15%關稅，日韓產業為何受惠更多？學者揭台灣困境：7成順差集中這領域

​台美關稅談判底定，行政院日前公布，台美雙方達成包括關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。對此，旅美教授翁履中在節目《中間觀點 - 翁P聊時事》表示，台灣關稅降至15%與日本、韓國相同，但在受惠的產業上卻大相逕庭，優惠到日本、韓國的產業比台灣更多。​

翁履中表示，台美關稅降至15%關稅，不可否認對於中小企業、工具機會有幫助，但對於台灣整體經濟，尤其是對美經濟，本來在順差部分貢獻就是這20幾趴。台灣對美貿易的產業別比例，那是世界獨有、世界唯一的，70幾趴的順差來自於科技產業，沒有其他國家是這樣失衡的比例。

翁履中認為，所以如果用這個失衡的產業順差比例，去告訴大家說，台灣跟日本、韓國的關稅是談到同級，要不要去看一下日本、韓國除了科技產業外，還有多少其他產業在出口美國？

翁履中舉例，像是汽車產業，台灣納智捷出口美國的比例有多少？能跟日本豐田、韓國現代這種世界大廠比嗎？​他們在汽車跟汽車零組件的順差占整體比例不低，這就是除了半導體等科技產業外的優勢，所以同樣是15%的關稅，優惠到日本、韓國的產業又更多。

