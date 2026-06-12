同父異母5兄妹爭遺產8年 880兩金條意外翻漲4倍逾1.6億

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首次上稿 00:30更新時間 05:59

〔記者李立法／屏東報導〕李姓老婦與其長女10年前相繼過世後留下880兩黃金，5名同父異母的鄭氏兄弟姊妹為此興訟爭產，直到官司確定分配比例及處分方式，歷時近8年才落幕，令他們意想不到的是，該批黃金價值從8年前4000多萬元到今年初完成處分時已增值至1億6000多萬元，翻漲4倍，羨煞親友。

鄭翁生前分別與李婦及簡婦各生下3名子女，6名鄭氏兄弟姊妹為同父異母關係，李婦晚年與未婚長女同住，母女先後在2015及2016年過世，以李婦長女為保管人的銀行保管箱內留下880兩金條，具繼承權的5名兄弟姊妹自2018年起展開爭產訴訟。

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李婦次女主張，母親治喪期間，胞姊以姪女名義開立銀行保管箱，用來放置該批黃金，3個多月後再將保管箱保管人變更為胞姊，顯然黃金非胞姊所有，否則何須匆忙於母親治喪期將屋內黃金移走，黃金實為母親李婦遺產。

3名與李婦無血緣關係的鄭家兄妹認為，該批黃金一直都放在李婦長女所有的房屋內，無法證明該黃金為李婦生前購買，李婦長女把黃金移至其保管的銀行保管箱內，理所當然為黃金的所有權人。

法官認為，李婦年輕時曾是建商，具相當財力，並多次從戶頭匯出大筆款項給長女，且長女除母親所贈房屋，名下並無其他投資，顯見長女經濟需靠母親資助，無資力購進該批黃金。

法院最後判定黃金為李婦遺產，由李婦親生3名子女均分，已故長女應分得的3分之1黃金，由同母的2位弟妹及3名同父異母的弟妹均分，每人各3分之1；包括房產也以比例分配，但為了處分黃金及不動產卻竟見分歧，遂於去年底聲請法拍。

由於黃金價格起伏不定，且該批黃金總金額龐大，屏東地院完成不動產拍賣後，發現貴金屬業者對參與競標該批黃金的意願不高，經過協調，鄭家各繼承人同意取消黃金拍賣，趁著高價依比例分配各自處分。

今年1月黃金每台兩價格漲至19萬元，與8年前約4萬6000元相比，翻漲4倍，該批黃金總額已逾1億6000萬元，這場遺產爭奪戰雖然漫長，卻因黃金價格飆漲，讓每位繼承人獲得意想不到的收益。

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