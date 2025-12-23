同獲文壇兩大獎 東海大學林佳儀以新詩摘林榮三與時報文學獎

【民眾網諸葛志一台中報導】東海大學中國文學系碩士生林佳儀，繼獲得國家文化藝術基金會的文學創作補助後，旋即勇奪國內兩項指標性文學獎，分別摘下第21屆林榮三文學獎新詩組佳作，以及第46屆時報文學獎新詩組二獎，成為本年度唯一同時於兩大報文學獎獲獎的創作者，其才華備受文壇肯定。

就讀中文系碩士班二年級的林佳儀，擁有豐富創作經歷。高中時深受詩人夏宇影響，於臺師大國文學系就學期間，曾擔任噴泉詩社創作組長、社長與顧問，並陸續獲得紅樓文學獎、優秀青年詩人獎、葉紅女性詩獎、磺溪文學獎等多項殊榮。

林佳儀主修現代文學，曾修讀周芬伶、劉淑貞（言叔夏）、林餘佐、李時雍等教授開設的課程，透過東西方文學理論的探討，以及師生間針對作品的互相回饋，為其創作帶來思想激盪與啟發。她入學東海後創作成果豐碩，接連榮獲第27屆磺溪文學獎小說首獎及散文優選、第15屆新北市文學獎新詩佳作，以及第15屆全球華文星雲文學獎人間禪詩佳作。

除了是研究生、詩人以外，林佳儀目前也在國立高中擔任國文科教師，同時更身兼妻子與母親的角色，對於時常須在職場與家庭之間轉換身分並兼顧創作，她坦言非常困難。過去因為照顧小孩的緣故，寫作時間往往被嚴重壓縮，因此作品量難以與專職寫作者相比，隨著孩子長大生活逐漸能自理後，她才決定進修深造，繼續追尋年少時未竟之文學夢想。

東海中文系兼具古典文學及文學創作兩種課程體系，為學生奠定紮實的文學基礎與寫作訓練，此次林佳儀的連番獲獎，不僅展現出個人優異的創作才能，更顯示系上結合文學理論與創作實務的卓越成效。