同班同學出面澄清霸凌案無中生有 意外揭露何元楷兒時暖心救貓 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

國民黨立委羅智強辦公室主任、新北市汐止區議員擬參選人何元楷昨日遭不明網友爆料，從國小霸凌同學至國中。對此，何元楷今（9）日一早即在臉書發文表示，他從小就常因為調皮搗蛋而被父母責打，他雖然還不清楚自稱被霸凌的這位同學是誰，但他願意當面釐清；而何的國小同學楊先生，亦接受《CNEWS匯流新聞網》記者專訪，釐清情況。

對於有不明網友在社群媒體Threads發文指控霸凌，何元楷回應表示，如果他小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，他願意誠摯地致上歉意。

廣告 廣告

何元楷提到，他在成長過程中，自小時候起就是一個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長、同學的困擾，所以小時候只要被老師寫聯絡簿，他就會被父母責打。

何元楷進一步表示，雖然他還不知道那位發文的同學是誰，但他懇切地希望有機會跟發布這篇貼文的同學見面，了解彼此的想法。除了讓他有機會當面釐清之外，也希望了解事情的始末。

而何元楷一名從國小至國中同班、住同一社區的好友楊先生，則出面替何澄清。楊先生表示，大概猜得到那名爆料者是誰，爆料者在班上與一群比較調皮的同學常玩一起。

「何元楷完全不可能欺負、霸凌同學，這事根本是無中生有！」楊先生懷疑恐是政治操作，因與何元楷同班多年，從未看過有任何霸凌行為。

此外，楊先生也提到，印象很深刻，國小時有次與何元楷一起約出門打棒球，同學們在一處廢棄大樓內的廢棄物中，發現一隻受困幼貓，何帶頭與大家花了3小時才救出小貓，「愛護動物的人我不相信會霸凌」。

照片來源：翻攝自何元楷臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

柯志恩評賴瑞隆兒事件強調「跟藍白無關」 媒體人質疑：當大家看不出來？

拜會台鐵籲建立跨單位資訊平台 謝國樑：提升列車誤點應變效率

【文章轉載請註明出處】