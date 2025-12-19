同理心服務！信義房屋林勻媛奪金仲獎

▲信義房屋七期市府店專案經理林勻媛育嬰留停4年，復職後對客戶需求能有更深入且具同理心的了解，今年更奪得房仲介奧斯卡獎「金仲獎」殊榮。 （圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 為了兩個年幼的子女，信義房屋七期市府店專案經理林勻媛育嬰留停4年，歷經這段職涯空白，剛復職時又正值新冠疫情爆發，整整7個月沒成交半件案子。雖也曾自我懷疑，但憑著「雙寶媽」經驗，復職後的林勻媛對客戶需求反而能有更深入且具同理心的了解，加上信義房屋全台直營，提供堅實後盾，林勻媛復職之路不僅倒吃甘蔗，今年更奪得房仲介奧斯卡獎「金仲獎」殊榮。

就讀社工系的林勻媛，曾陸續在庇護機構、早療與安養中心工作，因緣際會加入信義房屋，在她眼中，房仲與社工的工作有相同的本質，也就是服務精神。

歷經6年房仲職涯歷練，林勻媛卻選擇在事業起步時，停下腳步迎接大女兒來臨。店長林志偉回憶，多年前的林勻媛是個願意為服務拼到最後一刻的女生，即使挺著肚子，也堅持把手上案件做好才安心休息；成為母親後，她放下成績與制度帶來的光環，全心投入家庭四年，重新理解「家」的意義，也更能與客戶的成家故事同頻共感。

復職回歸職場，林勻媛卻沒有華麗開局，甚至懷疑自己是否回得太晚。她笑說，剛復職，除了「業務思維」以及對市場的掌握跟不上，還剛好遇到新冠疫情爆發，許多產業紛紛傳出休無薪假，也有不少房仲同業轉職，「幸好公司給予底薪保障、該有的福利待遇一點沒少，包括第二胎12萬元津貼，等於每月加薪1萬元，甚至留停前一年還沒領到的年終獎金，復職後仍能領到！」讓她無後顧之憂重新學習、適應，順利度過前7個月「零成交」的陣痛期。

成為雙寶媽的林勻媛，回歸房仲職場，對工作意義有更深一層的體悟。例如有些客戶在意5萬、10萬元議價空間，林勻媛認為，「其實那是一個小家庭的月收入、要支撐一個家不容易」，所以她會為了這看似小小的一點金額，盡力在買賣雙方之間溝通；又如有客戶帶著小小孩來看房，一開始很擔心不到2歲的孩子太吵鬧，她也會貼心準備好貼紙、小玩具，還事先把屋內孩子跑跑跳跳可能受傷的地方處理好。

客戶需要買賣屋的重要時刻，不見得都是「好消息」，林勻媛說，曾有客戶離婚後想搬離起家厝，透過她順利換屋展開新生活，兒子長大後，又透過她買了一間給兒子的房子，「一路上陪伴客戶面對人生重要關卡」。林勻媛認為，這就是房仲工作最大的意義與成就感來源；今年，她更得到「金仲獎」肯定。

許多人認為房仲工作難以兼顧家庭，林勻媛卻認為，雖然有時假日確實需要帶看、洽談、簽約，但國定三節固定休假、平時也可以安排週末輪休，工作時間也相對彈性，「聰明工作、好好分配時間」，工作與家庭並不是需要二選一的選擇題。又如重返職場後的某一年，林勻媛母親突然生病，她每天往返醫院、公司與住家，生活幾乎被拉到極限，但客戶服務從未鬆動。

林勻媛的店長林志偉也形容，林勻媛是店內「標竿型學姐」，學習意願高、樂於向夥伴分享成交細節與工作心法，手心向下，哪裡需要就往哪裡補；同事也形容她「再忙，步驟也不亂」，案件進度清楚、資訊傳遞穩定，是新人心中的好榜樣。

信義房屋今年獲親子天下「友善家庭職場」獎項肯定，是大型服務組裡中唯一獲獎的房仲業，許多家庭福利構面中都名列標竿，包括提供第二胎（含）以上12萬元生育獎金，自2013年推出以來，累積已發出超過8000萬，「彈性福利」信福幣制度則讓員工每年最多可獲得1.5萬元額度，用於支付子女托育等開銷。

而在勤假部分，信義房屋的家庭照顧假優於《勞基法》規定，一年可請14天，總公司幕僚部門也有彈性工時制度，方便顧及家庭分工需要。信義房屋表示，希望透過種種不斷優化、友善家庭的措施，打造員工「好工作、好生活」的職場環境。

