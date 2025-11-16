同盟國也不能豁免！買美軍武要付研發費 這些國家都收到通知

未來南韓採購美國武器，將負擔更沈重的費用。圖為駐韓美軍。翻攝南韓陸軍臉書



據南韓媒體今天（11/16）報導，消息人士指出，美國已通知南韓，未來購買美國軍武時，必須支付被稱為「一次性成本」的研發費用，據悉，除了南韓之外，包括日本、澳洲、北約盟國均收到同樣的通知。

據韓聯社、New1與《韓國日報》等多家韓媒報導，多名知情人士透露，美國政府今年8月通知南韓政府，未來南韓透過「外國軍事銷售制度」（FMS），向美國購買軍武時，必須支付「一次性成本」（non-recurring costs，NC）。

廣告 廣告

「一次性成本」是指美國防衛產業開發或生產武器的成本，包括武器的初期研發費、設計費、測試費等，根據美國的《武器出口管制法》，美國國防部向外國出售武器時，必須收取「一次性成本」，不過，如果是同盟國或友邦，基於戰略考量等理由，美國政府可以選擇不收取該費用。

南韓過去即被列為豁免對象，不用負擔佔武器採購金額5%左右的「一次性成本」，但隨著美國政府的方針改變，未來採購美國軍武的成本將上升。

知情人士指出，不僅南韓政府收到通知，包括日本、澳洲等美國在印太地區的同盟國，以及北大西洋公約組織（NATO）的同盟國，均收到一樣的通知。

10月29日，美國總統川普（Donald Trump）與南韓總統李在明，兩人在慶州的韓美峰會上達成協議，寫明協議內容的「事實清單」，於本月14日公佈，南韓預計在2030年前，購買價值250億美元（約7494億元台幣）的美國軍武，若再加上「一次性成本」，負擔將更為沉重。

分析認為，美國政府的方針變化，反映了川普的「交易式同盟觀」，以及他認為同盟國長期享受巨大貿易順差。

韓媒詢問美國國防部官員，僅得到對方回覆：「請詢問韓國政府。」

更多太報報導

不只劍指北韓！美批准南韓建核攻擊潛艦 美海軍上將盼協助抗中

樂團女主唱「電動椅架擠壓」肋骨斷裂慘死 官方證實了「澄清1件事」

韓美協議後續工作！李在明與南韓商界領袖會談 半導體關稅要等「台美談判」