同窗情深歷生死考驗 板橋小兔子據點高齡長輩互許終身

正哥和寶姐互戴戒指 「兔媽」林孟汝（左）在一旁撒花瓣。新北市社會局提供

​記者黃秋儒／新北報導

新北市板橋區小兔子照顧關懷據點昨（5）日喜氣洋洋，87歲的正哥與75歲的寶姐在結識兩年多後，歷經一場驚心動魄的生死交關，決定攜手步入禮堂。新北市社會局副局長許秀能親臨見證，與據點長輩們一同品嚐甜茶喜餅，祝福這對「老新人」在人生的黃昏時刻找到溫暖依靠。

​正哥與寶姐皆因喪偶獨居多年，平時固定在中華小兔子新生命協會開設的據點上課。兩人原本只是相互關心的同窗好友，直到數週前，正哥在活動中突然倒地，一度失去生命跡象，幸賴理事長林孟汝「兔媽」緊急施行CPR搶救，並由醫護接手才從鬼門關前救回。

廣告 廣告

​正哥康復後感悟人生無常，加上住院期間寶姐不辭辛勞地悉心照料、噓寒問暖，讓他深刻體會到「珍惜當下」的重要。重返據點後，正哥決定給寶姐一個正式的名分，希望能住在一起，後半輩子相互扶持。

正哥和寶姐一起端著甜茶分請據點同學。新北市社會局提供

​為了這場難得的喜事，小兔子據點特別換上「雙星報喜」紅聯，長輩們紛紛盛裝出席，氣氛熱鬧宛如正式婚宴。正哥與寶姐在眾人的祝福下互換戒指，並以傳統茶盤端上甜茶，感謝據點同學與社會局的陪伴。

​許秀能副局長感性表示，據點不僅是學習與運動的場所，更是長輩心理的避風港，能在這裡開花結果實屬難得。林孟汝理事長也指出，據點雖然空間有限，但情感連結深厚，未來將持續守護鄰近長輩，讓他們在據點找到人生的新亮點。