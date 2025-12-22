同窗曝張文求學歷程 疑「廚師夢碎」性格大變

記者王怡淇、廖奕暘／台北報導

張文犯下恐怖殺人案奪走3條無辜性命，而昔日同學看到新聞都十分詫異，認為他從小雖然內向，但一直以來都和藹可親，而高中就讀永平工商餐飲科，也是為了完成小時候的廚師夢，而他大學突然轉換跑道就讀虎尾科大資工系，疑似是和工程師爸爸有關係，廚師夢碎，性情大變？

張文畢冊照片曝光。

戴著黑框眼鏡拿著禮物，露出青澀笑容和朋友合照，被同學揹在背後還比出勝利手勢，誰能想像15年後張文竟然成為冷血殺人魔。

張文國小國中同學：「因為我對他的印象就是那種圓圓胖胖的，他比同齡人還要大隻，然後和藹可親，然後很好相處的同學。」

連曾經的同學都難以置信，稱讚他小時候非常好相處，從未想過新聞口中狠心奪走3條命的張文，竟是相識10多年的同學。

張文國小國中同學：「國中最後一次跟他對話，他那時候有跟我聊說他大學想要考高雄的餐飲，就是他以後想要當廚師，很震驚啊，因為老實說像他這樣好相處然後又沒什麼脾氣的人，很難想像他會變到這種極端份子。」

張文成長歷程圖。

張文犯下駭人聽聞的兇殺案，求學階段的同學沒人敢置信，紛紛PO出過往張文在畢業紀念冊上的身影，國小國中張文都讀桃園附近的學校，高中來到永平工商餐飲科追尋廚師夢想，大學卻突然改讀虎尾科大的資工系，接著就與朋友斷聯。

張文高職時期同學：「我可以跟你肯定在高中的時候，他對這些（其他事情）是沒有興趣的，因為他高中就是真的就是專注於學習，高中畢業沒有人可以聯絡的到他，正常來說你上線應該會有一個顯示線上紀錄吧，他都沒有，就是人間蒸發。」

張文曾說過小時候的夢想就是當廚師，上了高中後同學指出他專注學習，是個內向的人，但沒有人知道他為何會突然從餐飲科轉換跑道就讀資工系，不排除和父親有關係。

記者（2025.12.20）：「有想要代替兒子幫忙道歉嗎？有知道兒子的近況嗎？」

張文在畢業後從軍適應不良，刻意酒駕遭汰除。

張文的父親是一名工程師，傳出從小對他管教嚴厲，難道是阻止廚師夢才讓張文改當資工男？畢業後從軍適應不良，刻意酒駕遭到汰除，各界都很好奇張文的成長過程到底走錯了哪一步，讓一個陽光青年成了冷血兇手。

