《同耕福田 好事連連》感恩茶會 張麗善感謝各界用愛守護雲林

▲《同耕福田，好事連連》感恩茶會，張麗善縣長感謝各界用愛守護雲林。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣首創愛心大平台自114年3月27日上線以來，截至11月底已獲贈善款達7,494,075元，網站瀏覽人次超過6,352人次，平台整合各界愛心善款與物資，協助眾多弱勢家庭度過急難時刻，也補足福利服務輸送機制，展現公私協力、資源整合的精神，將資源迅速準確送達需要幫助的民眾。

雲林縣政府(10)日舉辦《同耕福田，好事連連》用愛守護雲林感恩茶會，邀請各界團體代表與個人齊聚一堂，由張麗善縣長頒贈感謝狀，感謝大家長期投入社會關懷，共同見證縣府各項社會福利服務成果。

張麗善縣長表示，感謝各界企業及團體等熱心公益、展現社會責任，因各界的支持，讓愛心得以匯聚並發揮更大影響力。如為響應及落實SDG1終結貧窮、SDG2消除飢餓及SDG3健康與福祉，而啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，普查出潛在且急需資源的獨居老人和弱勢家戶，以提供即時性的屋舍修繕、飲食和保暖等資源，讓有需求的鄉親擁有更好的屋舍與更好的食物（Better Housing & Better Food）。

張縣長指出，因應天然災害頻仍、弱勢家戶需求日益複雜，呼籲想做愛心的民眾不因善小而不為，一起「做愛心、種福田」實踐人間菩薩精神，以行動支持愛心大平台，讓公益能量聚沙成塔不斷延續。

縣府社會處長林文志表示，愛心大平台在張麗善縣長上任後積極推動，提供多元、便利的捐助管道，包括信用卡、台灣Pay、LINE Pay、超商繳費及虛擬條碼繳費等方式，民眾可24小時隨時捐款，不受時間與地點限制。

林文志處長說明，目前平台上共有13個社會福利專案、4個捐物專案，鼓勵民眾加入會員了解各項服務內容及成果，相關詳情洽詢雲林縣政府社會處社會救助行政科05-5523370，或搜尋雲林縣愛心大平台網站：https://donation.yunlin.gov.tw/。

張縣長再次感謝各界企業與團體響應參與並長期支持雲林縣政府為創造弱勢族群福祉的諸多施政措施，為了建設更幸福、更美好的雲林，需要社會各界一起來合作打拼、守護鄉親，共創更美好幸福的縣市。