《同耕福田，好事連連》感恩茶會 張麗善縣長感謝各界用愛守護雲林
記者黃秋儒／綜合報導
雲林縣府首創愛心大平台自今（114）年3月27日上線以來，截至11月底已獲贈善款達7,494,075元，網站瀏覽人次超過6,352人次，平台整合各界愛心善款與物資，協助眾多弱勢家庭度過急難時刻，也補足福利服務輸送機制，展現公私協力、資源整合的精神，將資源迅速準確送達需要幫助的民眾。
雲林縣政府今(10)日舉辦《同耕福田，好事連連》用愛守護雲林感恩茶會，邀請各界團體代表與個人齊聚一堂，由雲林縣長張麗善頒贈感謝狀，感謝大家長期投入社會關懷，共同見證縣府各項社會福利服務成果。
張麗善表示，感謝各界企業及團體等熱心公益、展現社會責任，因各界的支持，讓愛心得以匯聚並發揮更大影響力。如為響應及落實SDG1終結貧窮、SDG2消除飢餓及SDG3健康與福祉，而啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，普查出潛在且急需資源的獨居老人和弱勢家戶，以提供即時性的屋舍修繕、飲食和保暖等資源，讓有需求的鄉親擁有更好的屋舍與更好的食物（Better Housing & Better Food）。
張麗善指出，因應天然災害頻仍、弱勢家戶需求日益複雜，呼籲想做愛心的民眾不因善小而不為，一起「做愛心、種福田」實踐人間菩薩精神，以行動支持愛心大平台，讓公益能量聚沙成塔不斷延續。
雲林縣府社會處長林文志表示，愛心大平台在張麗善縣長上任後積極推動，提供多元、便利的捐助管道，包括信用卡、台灣Pay、LINE Pay、超商繳費及虛擬條碼繳費等方式，民眾可24小時隨時捐款，不受時間與地點限制。
林文志提到，目前平台上共有13個社會福利專案、4個捐物專案，鼓勵民眾加入會員了解各項服務內容及成果，相關詳情洽詢雲林縣政府社會處社會救助行政科05-5523370，或搜尋雲林縣愛心大平台網站：https://donation.yunlin.gov.tw/。
張麗善再次強調，感謝各界企業與團體響應參與並長期支持雲林縣政府為創造弱勢族群福祉的諸多施政措施，為了建設更幸福、更美好的雲林，需要社會各界一起來合作打拼、守護鄉親，共創更美好幸福的縣市。
其他人也在看
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 33
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 10
叫貨檳榔"沒開收據" 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬
中部中心/綜合報導台中一名張小姐經營檳榔攤，先生向上游叫貨檳榔，但她說對方每次送貨都沒有開立收據或簽帳，直到先生過世後，對方開口索討剩餘的175萬貨款，張小姐無力償還，辦理拋棄繼承，指控對方逼迫簽切結書，還到兒女上班地點討債，讓他們身心俱疲。對此求證債主，對方不願多做回應。叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬(圖/民眾提供)男子電話裡，口氣不太好，讓張小姐一家人，心生畏懼，張小姐說，他的丈夫生前，頂下這間檳榔攤，並且向上游叫貨，不過好幾年來，從來沒有開立任何收據，直到丈夫過世，對方突然上門討債，說她先生，積欠190萬元債務，要他們償還。張小姐說丈夫向上游叫了多少貨有沒有給錢並不清楚 辦理拋棄繼承後對方持續上門討錢(圖/民視新聞)張小姐說，丈夫向上游叫了多少貨，有沒有給錢，自己並不清楚，辦理拋棄繼承後，對方持續上門討錢，甚至要求他們簽下切結書，扣掉檳榔攤頂店的15萬元，還需要償還175萬，讓他們認為人身安全，受到影響。求證遭到張小姐指控的債主對方拒絕回應 雙方各說各話只能交給司法定奪(圖/民視新聞)實際求證，遭到張小姐指控的債主，不過對方拒絕回應，由里長轉述。債主主張，欠錢還錢天經地義，雙方之間，將近兩百萬的債務糾紛，到底怎麼算的，雙方各說各話，也只能交給司法定奪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬 更多民視新聞報導公園喬21萬債濺血! 男欠錢被酸持雙鋸追砍債主2人傷債務糾紛爆砍人? 檳榔攤闆娘遭殺 家屬友人:嫌犯欠錢行凶大學生佛牌店賭博輸百萬！疑不想還錢「仙人跳」 謊稱遭擄逼債民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！
隔著螢幕連呼吸都屏住！高雄大寮區昨（8）日下午17時許，一名69歲顏姓婦女騎腳踏車要回家；未料，遭同向右轉水泥預拌車撞個正著，人車捲入車底拖行數尺，雙腳血肉模糊，還有意識送醫急救，尚未脫離險境。目擊者心有餘悸還原現場，表示「好好的一個人，三秒過後，腳就沒了，留下一地的碎肉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
艋舺青山王祭遶境登場 「真人藝閣車」隊伍吸睛
台北市 / 綜合報導 台北三大重要祭典活動之一，北市艋舺青山宮為期3天的暗訪遶境活動登場！今年適逢青山宮建宮170週年，祭典連3天舉辦規模相當盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車，七彩燈飾搭配動感音樂，萬華街頭可以說是熱鬧滾滾，沿途有大批信眾圍觀，表演者也丟下小福袋和民眾同樂。一身古裝搭配精緻妝容扮演神話角色站在藝閣花車，手拿小零食小福袋一個一個向下撒，就像在給予祝福，和周邊信眾互動熱絡，藝閣上絢爛奪目的燈飾，再搭配背景動感音樂，場面熱鬧非凡，主持人說：「有沒有還沒有搶到糖果的舉手，還沒搶到的舉手。」只見沿途信眾們揮舞雙手，有的人高舉水桶拎著提袋，就是為了接住從車上拋下的平安小物，昨(9)日下午開始，長長一列「真人藝閣車」隊伍從長沙街出發行經龍山寺等知名地標，艋舺青山宮遶境活動走到哪都是滿滿人潮。青山宮供奉的靈安尊王出廟，走進艋舺的大街小巷，一年一度的遶境是台北三大重要祭典活動之一，其中「夜巡暗訪」目的是要驅除惡靈，為民眾祈福，剛好今年又適逢，青山宮建宮170週年當然得更盛大舉辦，就連上個月底北港朝天宮媽祖，也睽違5年北上來共襄盛舉，整個祭典為期3天規模盛大，神明所到之處熱鬧滾滾，第一個夜晚已經讓艋舺化身不夜城。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 1
清寒生遭詐獨攬「生前陪嬤徹夜長聊」走絕路…彰檢曝遭詐貸金額分案追查
彰化一名劉姓男大生（20歲）因家境清貧，在北部求學期間半工半讀，卻疑遇炸團，不僅積蓄被騙光，甚至背上銀行信貸，其疑因自責、不願連累家人，上月底回彰化老家並陪伴阿嬤聊天至凌晨後，便在家人們睡覺時離開人世。新聞一出，瞬間掀起社會熱議，此案也引起彰化地檢署高度重視，正指揮彰化分局追查，要將涉案詐欺集團成員追查到案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
【更新】偽造病患身體數值動手術詐領保險費 減肥名醫宋天洲30萬元交保
義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲，涉嫌變造1名張姓女病患身體數值再施作減重手術，不僅詐領健保補助費，病患也向保險公司詐領50餘萬元的保險費。台北地檢署今(12/9)日指揮調查局台北市調查處搜索約談，經檢察官複訊後，認為宋天洲涉犯詐欺罪，諭知30萬元交保，張女5萬元交保。太報 ・ 21 小時前 ・ 1
2025 BMW聖誕馭愛同行 公益行動溫馨啟動中
BMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。 本次活動所募得款項將全數捐贈予「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（家扶基金會）」，期盼將每一份善意化為實際力量，陪伴更多孩子與家庭走過人生的重要時刻，讓愛與希望延伸到更多需要被溫柔對待的角落，共度一個更加溫馨而有意義的聖誕佳節。 「2025 BMW 聖誕馭愛同行」活動自 …CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
檳榔攤老闆娘遇刺不治！ 疑兒欠錢.嫌犯討債爆衝突
高雄市 / 綜合報導 今(10)日早上7點多，一名男子持利器刺傷高雄鳳山檳榔攤的老闆娘，隨後徒步逃跑，過程中，脫掉犯案穿的外套躲避查緝，警方獲報調閱監視器追捕，隨後在距離案發現場約100公尺的娃娃機店逮到人，根據偵訊，嫌犯與檳榔攤兒子有債務糾紛，上門討債時和老闆娘爆發口角衝突，因而持利器攻擊，導致婦人傷重不治。監視器拍下，一名男子走進一處巷弄走到盡頭後又折返，然後脫掉身上的外套，當下男子還時不時四處張望，就因為他稍早持利器，攻擊一名檳榔攤老闆娘，事件發生在今日上午7點多，就在高雄鳳山區的這家檳榔攤。檳榔攤鐵門拉了下來，從縫隙看到店裡頭地板還留有血跡，裡面也是一片凌亂，隔壁鄰居目擊整個過程，目擊鄰居說：「我聽到這個男生講說，還不交出來，還聽到婦人在外面一直喊救命，看到他拿利器我馬上錄影，還看到婦人躺在那邊，他看到我錄影，他拿著利器要殺我。」而一早發生這樣的事左右鄰舍都不敢相信，鄰居說：「他們人都很好，老闆娘人很好，她兒子也是滿客氣滿有禮貌的啊。」看到現場已經拉起封鎖線，鑑識小組現場進行採證，轄區警方調閱監視器，循線追捕嫌犯，結果在距離案發現場約100公尺，這間娃娃機內逮到人。警方VS.嫌犯說：「蹲下，蹲下，蹲下(好啦)，蹲下啦，蹲下，刀子呢，你刀子呢。」接著也在檳榔攤旁的路邊，找到他犯案騎乘的機車，從機車內搜到1隻疑似犯案用戴的手套，根據警方初步調查了解，嫌犯跟檳榔攤兒子有債務糾紛。高雄鳳山分局副分局長陳永豐說：「今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊。」遭刺的老闆娘送醫時已經沒了呼吸心跳，搶救後還是宣告傷重不治，讓家屬悲痛萬分。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 1
4天偷7部機車! 偷車賊設斷點規避 "愛穿拖鞋"露破綻
地方中心／賴國彬 桃園報導老舊鎖頭趕快換！桃園近日出現一名，專挑老舊機車下手的偷車賊，4天共偷走7輛車，不過每偷走一部機車，短短幾小時就會棄置，接著在附近另尋下一輛機車下手，疑似藉由"設置斷點"快速更換交通工具，規避警方追查。不過因為他行竊時都穿著"白拖鞋"，被警方一眼識破，將人逮捕。監視器畫面中，頭戴安全帽、穿著黑褲、白色拖鞋的男子，鬼鬼祟祟在巷弄內，東張西望，眼看四下無人，從口袋掏出鑰匙，"喀啦"一下，把機車發動，二話不說直接騎走，而且4天內共竊走7輛機車。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「男子竊取機車代步，為規避警方追查，不斷竊取換車，本所受理被害人報案後積極追查。」男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊。（圖／民視新聞）員警發現，男子行竊時服裝一致，最顯眼的是他腳穿白色拖鞋，經過濾分析，鎖定35歲的詹姓男子！這名男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊，專挑老舊機車下手，因為鎖頭老舊，一下就得手！4天順手牽羊偷走7輛機車，而且每偷一部騎沒多久就丟棄，再偷另一輛，意圖製造斷點。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「確認男子共竊取7部機車，循線將其逮捕到案依法送辦。」詹姓男子服裝特徵早已露出破綻。（圖／民視新聞）男子自以為聰明，想利用設置斷點，規避警方追查，不過卻沒想到自己的服裝特徵早已露出破綻，難逃法網。原文出處：專挑舊機車！桃園竊賊「４天偷７車」 製造斷點躲追查 「這習慣」被識破 更多民視新聞報導寒冬不冷！「國民媽媽」林美秀親自為創世基金會送暖 關懷弱勢家庭西班牙女早到40分鐘上班！老闆不忍直接「炒魷魚」護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
鏡週刊爆檢將約談凱思負責人？黃國昌辦怒嗆：黨檢媒三位一體再進化
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導鏡週刊槓上民眾黨主席黃國昌，今（8）日週刊再刊出報導，稱檢調近日極可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，稱由於李是黃最關...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查
高雄市昨天（9日）發生兩起溺水意外，第一起為74歲晨泳的莊姓老翁，不幸溺斃，漂到外海，被人發現後，打撈上岸，已通知家屬；第二起，則是婦人不明原因落水，被人發現時已明顯死亡，待身分釐清後，再通知家屬，兩起案件，皆已報請檢方相驗，詳細死因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰 再涉詐保遭搜索
台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
南迴搞軌案曾震撼全國 李泰安刑滿返鄉近況曝光
曾經轟動一時的「南迴搞軌案」主角李泰安，已於今年五月初結束刑期，重獲自由返回家鄉。建農里長夫人透露，這位昔日的話題人物現在生活作息與常人無異，偶爾會出門從事工程相關的工作，出獄後的他性格似乎沉穩許多，外貌上則顯得滄桑憔悴，歲月的痕跡清晰可見。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
吾居吾宿、天王星花蓮強震倒塌 設計師竟是同一人｜#鏡新聞
去年0403大地震，花蓮天王星大樓倒榻，造成1死4傷。檢方發現，建物偷工減料導致抗震力不足，是造成大樓倒塌的主因。因此依過失致死罪，起訴營造商還有設計師，請求從重量刑。被起訴的曹姓建築師，因為移居國外多年，已經被發布通緝，驚人的是2018年的0206大地震，倒塌的吾居吾宿大樓，建築師也是同一人。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「史上最大初音未來」2026東京跨年夜震撼登場！確認有全球線上直播
東京即將迎來一場前所未見的跨年活動，日本官方宣佈將在 2025 年 12 月 31 日的「Happy New Year Tokyo 2026」倒數活動中，展示被稱為「史上最大初音未來」的巨型投影。這場跨年活動將於東京都廳前舉行，利用該建築登錄金氏世界紀錄「世界上最大的建築物常態性投影」的建築投影系統，讓這位全球知名的虛擬歌姬化身為數位巨人，帶來精彩的沉浸式演唱會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
燒肉粽事件翻版！跟母說上班「20分鐘卻墜樓亡」…路過女騎士直接被砸傷
台中市北屯區某住商大樓昨（8）日驚傳墜樓事件，一名楊姓男子（29歲）不明原因從大樓墜落，正好砸中騎機車路過的一名陳姓女騎士（37歲），宛如燒肉粽事件翻版。救護人員到場後，發現楊男已明顯死亡、未送醫，而被砸中的陳女所幸僅右腳膝蓋擦挫傷，並無大礙。據了解，死者當天上午跟母親說要出門上班，結果僅隔20分鐘，楊男就墜樓身亡；警方初步調查並無外力介入，詳細死因將由檢察官相驗釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃園觀音水泥桶槽換新出意外 飛灰布滿天 工人驚險逃
地方中心／桃園報導桃園市觀音區一家水泥預拌廠，週二上午，因為廠內施作水泥桶槽的更換工程，桶槽的支撐腳座，疑似太早拆除，導致槽桶倒塌，裡面裝滿"飛灰"，導致現場塵土飛楊，所幸沒有造成人員傷亡。市府勞檢處10日下午，派員到現場實施安全輔導檢查。工廠裡，鐵條鷹架突然從天而降，揚起劇烈的粉塵，濃濃的煙霧瀰漫現場，幾乎擋住整個視線，怵目驚心。一旁穿著橘紅色背心的工作人員，趕緊逃出。只見整個水泥桶槽，從鐵架上，重摔在底，嚴重損壞。劇烈聲響，讓附近民眾一開始還以為是發生爆炸。事發就在週二上午八點多，位在桃園市觀音區的水泥預拌廠，突然發生水泥桶槽崩塌意外。由於桶槽裡，存放"飛灰"，因此現場塵土飛揚。好幾名工人倉皇地逃了出來。原本要進廠載貨的水泥車，也被拒於門外，目擊工人，全都被眼前這一幕嚇壞。廠商表示，當時是在進行桶槽換新工程，不過疑似是支撐腳座太早拆除，導致槽桶倒塌。桃園市觀音區某水泥廠傳工安意外。（圖／民視新聞）附近居民表示，他們的儲槽啦，他們有兩個儲槽倒下來，沒有砰啦，它那個儲槽的腳架爛掉整個倒掉，不是爆炸啦是爛掉，他們有問裡面的人，說那個兩個槽子因為支架銹掉，太久了銹掉。桃園市觀音區某水泥廠傳工安意外。（圖／民視新聞）整起意外，所幸沒有造成人員傷亡，桃園市府勞檢處也已經介入實施安全輔導檢查，要確保不會再發生工安意外。原文出處：桃園觀音水泥桶槽換新出意外 「飛灰」布滿天 工人驚險逃 更多民視新聞報導最新／台鐵員工墜軌！遭列車撞擊 送醫後宣告不治奪命化學槽底藏「撒旦之母」 恐攻份子愛用原因曝還在悼念宏福苑大火... 荃灣北京樓又燒！上百住戶急疏散民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話