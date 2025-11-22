同行搶地盤？五星飯店前拉扯.恐嚇 運將揚言提告
台北市 / 綜合報導
昨（21）日早上8點多，台北市大安區敦化南路上，陳姓小黃駕駛看到路邊有民眾攔車，便右轉進入到計程車等候區，某車隊的范姓司機見狀心生不滿，不斷閃大燈、按喇叭抗議，陳姓司機忍無可忍，下車拍照蒐證想要向車隊檢舉，但范姓司機看到這個舉動更生氣，下車揪住他的衣領。下午他回到現場，想要得到合理的說法，但范姓司機持續口出惡言還恐嚇要置人於死地，陳姓司機因此決定提告。
范姓司機VS.陳姓男子說：「你要幹什麼，你拍什麼。」駕駛一下車，就直直往男子的方向走過去，喝斥的音量還越來越大，擋不住滿滿的火氣，范姓司機VS.陳姓男子說：「你放開，你放開，放什麼。」
男子被狠狠揪住衣領，還不斷要駕駛趕緊鬆手，事發在昨（21）日早上8點25分，台北市大安區一處五星級飯店外，有民眾在敦化南路攔車，陳姓司機便右轉至排班區等候，沒想到有所屬車隊的范姓司機見狀，心生不滿上前爭論，甚至還直接動手拉扯。
不過爭執不止這一次，駕駛不斷出手想要搶奪男子的手機，兩人下午1點28分再度在路邊爆發衝突，當事人陳姓男子說：「他看到我回來之後呢，甚至馬上下車要找我理論，對方的態度依然跟早上的一樣，非常的惡劣，甚至說，出言恐嚇要把我打死。」
重回現場陳姓男子表示，其實只是想要一個道歉，沒想到還被對方出言恐嚇，讓他吞不下這口氣，決定驗傷提告，對此范姓司機的所屬車隊也做出回應，表示他們已經立即召回涉事司機，如果動手一事屬實，將會請他停機至少7天，嚴重的話不排除會中止合作。
而意外捲入此事的五星級飯店也有話想說，當事飯店說：「我們這邊都是，沒有配合合作的廠商，就算是有計程車來他們都可以，就是到我們這邊做排班這樣子。」
現場排班小黃，小黃們乖乖停在公排區等候接客，沒想到也會招來爭議，據了解警方已經聯絡范姓司機到案說明，陳姓男子也已經於今（22）日下午正式提出告訴。
