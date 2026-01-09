同被中國制裁！石平同框「王定宇、沈伯洋」笑喊：日本國會還不夠努力

日本維新會參議員石平今（1/9）日率團拜會立法院外交及國防委員會，由民進黨籍召委王定宇親自接待，與多名同黨立委進行交流。翻攝自臉書



日本維新會參議員石平今（1/9）日率團拜會立法院外交及國防委員會，由民進黨籍召委王定宇親自接待，與多名同黨立委進行交流。由於在場的石平、王定宇及民進黨立委沈伯洋都被中國列入制裁名單，現場氣氛輕鬆，王定宇更打趣形容這場會面宛如「被中國制裁同學會」。

此次日方訪團成員包括石平事務所秘書一色正春、靜岡大學教授大野旭、千葉工業大學準教授近衛飛鳥，以及印太戰略智庫執行長 矢板明夫。台灣方面則由沈伯洋、黃捷、羅美玲、陳俊宇、張雅琳、李坤城等多名民進黨立委出席。

王定宇致詞時打趣指出，現場不僅有他與石平，還有被中國列為「全球通緝」的沈伯洋，三人皆是中共眼中的「頭痛人物」，卻也是民主陣營的堅定盟友。他強調，台灣與日本在歷史、文化、地緣政治與經貿上關係密切，雙方在面對天災時總是第一時間彼此伸出援手，是名副其實的「好鄰居」，台日深化交流不僅是必然趨勢，更對印太地區的和平穩定具有重要意義。

石平在致詞中幽默表示，自己是日本唯一一位被中國制裁的國會議員，這代表「日本國會還不夠努力」，希望未來有更多日本議員因堅持民主價值而遭中國制裁，「那就表示我們做對了事」，能與同樣遭中國制裁的台灣國會議員會面，他感到相當榮幸。

石平推崇台灣是成熟的民主國家，擁有健全又成熟的議會制度，日本與台灣共享普世價值，面對中國政權的極權與霸權擴張，台日有責任加強協作，共同維護亞洲與台海和平。他呼籲台日國會議員應展開深入磋商，推動國防合作，「這必須非常認真進行，不能再拖延」。

對於是否拜會在野黨立委，石平回應，此行行程皆事先排定，且隔日即返國，行程相當緊湊；若未來有機會且對方願意，他非常樂意與其他政黨人士進行交流，並笑稱此次行程滿檔，連參觀故宮博物院的時間都沒有，但未來仍期待再次訪台。

王定宇則表示，下次將正式邀請石平攜維新會同仁來台，走訪各政黨與城市。他也推薦石平下次可從台南入境，因為台南與日本有直飛航線，「而且台南的食物比較好吃，歡迎來見真章」。

