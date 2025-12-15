同路段狂收6張罰單！運將氣炸「可以開了又開嗎？」法官：可以的沒問題

記者洪正達／高雄報導

阿雄不滿被連開6張罰單上訴要求撤罰，但法官認為一切程序合法合規沒有問題，因此判他敗訴。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

高雄小黃運將阿雄（化名）今年3月間開車到鳳山時，遭到民眾在短短一分鐘內檢舉6次違規，警方也依規定開出6罰單，共計3600元，阿雄為此相當不滿，質疑「同一段路不該連續開單」期盼撤罰，但法院認為他違規地點不在同一路口，判阿雄敗訴。

判決指出，2025年3月21日下午1點多，阿雄駕駛小黃進入鳳山區五甲一路，沒想到短短1分鐘內分別在五甲一路255巷、長樂街、長安街、光華東路、松江街、長明街被連續開出6張罰單，由於未打方向燈被民眾拍下檢舉，後來警方則依檢舉內容開出6張罰單使得阿雄大為光火，主張自己是持續行駛，且1分鐘內連續檢舉已屬於「一行為重複處罰」，因此上訴行政法院要求撤罰。

但高雄高等行政法院審理時，認為依交通法規只要車輛通過一個路口以上，就不屬於同一違規行為，就算時間很多也可分別開罰，法官在勘驗影片時，發現阿雄在該路段行駛於慢車道，已明顯違規，且阿雄本人也未否認「行駛慢車道」。

法官認為，開放民眾檢舉的目的在於補充警力不足，民眾檢舉的效力與警方到場開單沒有不同，只要程序合法合規就沒有問題，因此法官認為這6張罰單並未違反比例原則，因此判他敗訴，除了罰單要照繳外，全案仍可上訴。

