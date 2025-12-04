同車「懇談」後出戰雲縣長？ 劉建國：總統勉勵勸進

台北市 / 綜合報導

民進黨選對會正式敲定，徵召立委劉建國參選雲林縣長，11月30日總統賴清德南下雲林，和劉建國同車跑行程，是不是談了什麼？劉建國坦言，當時除了和談論雲林建設，總統也給予他勉勵並勸進；相比民進黨已經有7個縣市定於一尊，藍白合則是還在醞釀，因為一旦合作破局，同選區票數分散之下，就有可能被綠營翻盤，目前有四個縣市可能會遇上這個問題。

上個月底民進黨立委劉建國，和總統賴清德同框雲林宮廟行程，又一同乘車前往台大醫院動土典禮，如今民進黨選對會敲定，由劉建國披綠袍出征雲林選戰，和總統同車的20分鐘談了什麼也引發聯想，民進黨雲林縣長參選人劉建國說：「總統是跟我講說，我來做這些訴求，都是非常為雲林的未來在做打算，所以他用台語對我講了一句話，建國，你如果有機會來做雲林縣長，對雲林的幫助會很大。」鬆口是受到總統鼓勵，下定決心再戰雲林張家。

對此已經表態爭取國民黨提名的立委張嘉郡回應，平常心看待所有可能的對手，相信國民黨會做出一個對雲林最好的佈局，而盤點民進黨各縣市目前布局，包含新北蘇巧慧苗栗陳品安，台中何欣純嘉義王美惠，宜蘭林國漳台東陳瑩，如今加上敲定雲林，但另一邊藍白合則還在醞釀ING。

新北市民眾黨主席黃國昌宣布參選，藍營還有兩名大將有意角逐，新竹市雖然藍白已談妥由高虹安續戰，但16日二審結果若有變數，國民黨是否禮讓或另派人選還沒定論，嘉義市立委張啓楷，外加國民黨3選將都有意願，宜蘭縣陳琬惠已經召開參選記者會，但國民黨吳宗憲和張勝德也都有意角逐，而這些也被視為因藍白分裂，綠營有可能翻盤的選區。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說：「會不會破局，或是，是不是要合作，我想這也都尊重國民黨跟民眾黨。」綠營選將旁觀藍白變局，畢竟怎麼分怎麼合，通通左右2026大選版圖。

