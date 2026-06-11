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社會中心／王毓珺 張智凱 台北報導

當街互毆，還一路打到派出所對面，當場被逮！昨天（11日）晚上，在熱鬧的西門町商圈，有一群朋友相約吃飯，其中兩名男子喜歡同一個女生，吃完飯後，兩人爭風吃醋、一言不合，當街打了起來，甚至還一路追逐到西門派出所的正對面，當著值班員警的面，繼續打，當場被帶回偵辦。

騎樓裡，兩名黑衣男子，扭打成一團，誰也不讓誰，一旁女子看得好焦急，趕緊勸架，但兩人根本沒在聽，都倒在地上了，還是繼續打。

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警方發現有人打架，立刻到場，把涉案的人通通找到。





同追一女爭風吃醋當街打！ 兩男「警局正對面」互毆遭逮

同追一女爭風吃醋當街打! 兩男"警局正對面"互毆遭逮（圖／民視新聞）





民視記者王毓珺：「西門町逛街的人潮相當多，當時兩名男子當街追逐互毆，來到了西門派出所的正對面，還在繼續打，也立刻就被員警發現當場逮人。」

附近民眾：「（前幾天）有人來消費糾紛，也是把店員拖下來在這邊打。」

火爆衝突發生在11號晚上8點多，台北市西門町商圈，初步了解，18歲的劉姓男子跟21歲的羅姓男子，雙方在追求同一個蔡姓女子，當天在附近吃完飯後，一言不合就打了起來，追逐350公尺到電影公園，劉姓男子的朋友也加入戰局，通通被警方帶回。





同追一女爭風吃醋當街打！ 兩男「警局正對面」互毆遭逮

同追一女爭風吃醋當街打! 兩男"警局正對面"互毆遭逮（圖／民視新聞）





西門町派出所副所長陳祈佑：「經查看三人身上皆無明顯外傷，全案詢後依社會秩序維護法偵辦。」

因為爭風吃醋，竟然就不管不顧的當街互毆，還囂張追到警局前，打給員警看，這下不僅女朋友沒追到，還得上警局，實在難堪。

原文出處：同追一女爭風吃醋當街打！ 兩男「警局正對面」互毆遭逮

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