同遊現場「同志挺高雄贏」手舉牌吸睛 邱議瑩：捍衛多元、守護自由

高雄同遊活動民眾高舉「昔日邱議瑩挺同志，今換同志挺高雄贏」標語。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人邱議瑩今(29)日出席高雄同遊活動時，看到民眾高舉標語寫「昔日邱議瑩挺同志，今換同志挺高雄贏」，下方還寫著「高雄市長初選，我們一起挺邱議瑩」。突如其來的加油手舉牌，讓邱議瑩直呼「唉唷，看到有點害羞，但更多的是感動。」她也向現場民眾致謝，感謝大家一路以來的支持與相挺。

邱議瑩表示，捍衛多元、守護自由，是她長期堅持的價值，也是民意代表的責任。未來，她將持續承擔更大的使命，為高雄、為台灣堅定向前，讓社會朝向更加開放、平等、友善的方向前進。

