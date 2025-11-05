同鄉曼達尼當選紐約市長 烏干達民眾感到驕傲受鼓舞

（中央社烏干達首都康培拉5日綜合外電報導）部分烏干達民眾天聽聞同鄉曼達尼（Zohran Mamdani）當選紐約市長的消息後感到振奮，不過也有不少人對此毫無所悉。

法新社報導，現年34歲、堅定持左翼立場的曼達尼，昨天選舉後成為美國最大城市紐約首位穆斯林市長。

他出生於烏干達一個具有印度血統的家庭，7歲起移居美國。

在烏干達首都康培拉（Kampala）的馬卡瑞爾大學（Makerere University），曼達尼的父親數年前曾於該校擔任高級學者，校園內也出現一陣興奮氣氛。

22歲的心理學學生奇拉博（Anthony Kirabo）說：「看到卓蘭（曼達尼）站在那裡，我覺得我也可以辦得到。」

他向法新社表示：「這讓我感到很開心，也為我的國家自豪，因為這證明烏干達能培養出優秀領袖。」他補充說，他希望這樣的成就能吸引更多旅客前來這個東非國家。

不過，許多民眾從未聽過曼達尼，也不知道有烏干達人能成為紐約逾一世紀來最年輕的市長。

另有部分人則希望曼達尼的勝選能給烏干達領袖帶來啟發——明年1月，烏干達將舉行總統大選，81歲的穆塞維尼（Yoweri Museveni）將爭取第七度連任，這場選舉被外界認為充滿變數。

挑戰者、現年43歲的威恩（Bobi Wine）在選戰中向曼達尼表達「由衷恭賀」。

威恩於社群平台X寫道：「從烏干達，我們慶祝你的成就，也從你的榜樣汲取力量。我們正努力打造一個讓每位國民不論出身都能實現最大夢想的國家。」

28歲的採購專員森達吉雷（Joseph Sendagire）受訪時在康培拉市公園對法新社表示，他希望烏干達能「借鏡」紐約的選舉。

他說：「烏干達應該擁抱自由與公平選舉的文化，讓候選人能公正競選任何職位，平等對待他們，到了最後，最適合的人才該勝出。」

其他烏干達人則對曼達尼關懷弱勢的政策表示歡迎。

馬卡瑞爾大學23歲的法律系學生穆巴拉亞（Owen Mubalya）說：「我認為徵收富人稅、造福貧困群體是非常好的政策。」

「看到這些人能夠身居高位，真的很勵志。我覺得其中有很多值得學習的地方，也讓我更有動力努力。」（編譯：陳政一）1141105