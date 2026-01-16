同集團必勝客才玩一次 肯德基蛋撻之亂臉書被灌爆 小編無奈吐11字

肯德基昨宣布原味蛋撻將走入歷史，今天宣布僅是換皮，遭網友灌爆臉書，大罵根本是詐騙行銷。（圖：shutterstock／達志）

肯德基15日宣布原味蛋撻走入歷史，不少粉絲擔憂即將下架，紛紛前往購買，然而今天（16日）公布真相，僅是換新撻皮，並且售價調漲2元，遭網友炎上，臉書粉專也被灌爆，對此小編忍不住吐11字，看得出來相當無奈。

必勝客本月5日在粉專發布工人拆招牌影片，搭配珍重再見字眼，一度讓外界以為要退出台灣市場，最後卻僅是換新招牌，因此同一個餐飲集團的肯德基15日宣布消息時，就有網友推測是行銷花招，隨後員工出面爆料只是換皮，更抱怨官方的行銷導致第一線人員累翻，今天答案公布，證實網友猜測與員工爆料屬實。

廣告 廣告

同一個餐飲集團的必勝客本月5日發布拆招牌影片，搭配「珍重再見」讓外界以為要退出市場，最後卻僅是換新招牌，遭網友炎上。（圖／必勝客臉書）

不少網友怒灌肯德基粉專：「昨天排隊去買的都像個笑話」、「把顧客當小丑」、「你這樣行銷，珍他X的利害耶」、「根本負面行銷」、「無聊當有趣」、「這是什麼老人式思維」、「公關換一換吧」、「這種行銷一次有趣，兩次無聊，三次就是惡劣了」、「已經跟公平會檢舉」、「惡整基層員工你們最會」、「這種狼來了行銷很廢欸」。

對此小編原先打趣「請給我們一次認酥的機會」，卻被嗆「你覺得很幽默嗎」、「這啥詐騙式行銷」、「還在嘻嘻哈哈？」，隨著怒罵留言越來越多，目前已破千則，小編忍不住回應「連小編自己都差點嚇哭了」，看得出來相當無奈。

眼見破口大罵的留言破千則，肯德基臉書小邊也無奈回「連小編自己都差點嚇哭了」。（圖／取自肯德基臉書）

更多中時新聞網報導

吳申梅解鎖牛舌3連發 寵粉送Crybaby盲盒

凱基金控 舉辦迎春公益市集

調鐘點費教師無感 專家3建議