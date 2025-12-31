同額競選 傅崐萁續任國民黨立院黨團總召

傅崐萁同額競選、連任國民黨團總召。資料照 傅辦提供



國民黨立院黨團幹部選舉登記今（31日）截止，分別有傅崐萁登記參選新任總召、許宇甄登記參選首席副書記長，同額競選的情況下，兩人登記即當選。

國民黨立法院黨團12月28日發出通知，公告第11屆第3任總召、第5會期首席副書記長選舉規定事項，將於115年1月2日投票。由於國民黨團日前開會，取消總召最多只能當2年的限制，現任總召傅崐萁連任。

此外，目前國民黨團書記長為羅智強、首席副書記長為林沛祥，新會將由林沛祥接任書記長。

國民黨團去年11月召開黨團大會，經討論、決議解除黨團總召連選連任一次的限制，替傅崐萁排除爭取連任的障礙。傅崐萁當時表示，尊重黨團決議、民主程序，並認為藍、綠、白黨團應「武器均等」，尤其民進黨跟民眾黨總召都可以連任。

