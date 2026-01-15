同髮型！沈伯洋秀爆炸頭馬年春聯：藝術家沒遇過這種要求

政治中心／劉宇鈞報導

沈伯洋秀出他準備的紅包袋及春聯。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

農曆新年即將來臨，不少政治人物都會製作春聯要和支持者分享過年喜氣。民進黨立委沈伯洋今（15）日公布他的春聯，上面印有一匹「爆炸頭」的馬，造型神似他的髮型；他笑說，藝術家也沒遇過這種要求。

沈伯洋在社群平台上貼出他準備的紅包袋及春聯，他提到，今年的春聯來了，他的馬是爆炸頭，祝大家新年快樂！「藝術家表示，沒遇過這種要求」。另外還有紅包袋，歡迎大家到服務處索取。

沈伯洋同時貼出他的花蓮服務處地址及聯絡電話，而支持者看到沈伯洋的創意春聯及紅包袋，都紛紛大讚很有創意，但有眾多支持者詢問在外縣市該如何領取，希望能夠廣發。

為了滿足支持者的期盼，沈伯洋隨後回應，「謝謝大家詢問，我稍後來問幾位立委和議員服務處可不可以借我放，這樣大家就可以在自己縣市拿囉」。

