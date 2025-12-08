同點2度遭罰持斧砍女警？竟遷怒錯人…警查檔：找嘸他在同點被開單紀錄

社會中心／台南報導

女警開完紅單離開時，民眾突然從背後偷襲，持斧攻擊女警。(圖/翻攝畫面)

台南一名黃姓女警6日晚間取締一輛違停車輛並開單，卻遭違停的陳姓車主持斧頭砍傷，所幸黃警送醫救治後，沒有生命危險。外傳，陳男疑因不滿在同一地方收到2張違停罰單，才會情緒失控行兇；不過，第一分局表示，開單的並非女警，而是另名一同值勤的男警，且轄區各派出所對陳男與該車均無印象。

對於砍警案，陳男的友人先是指出，陳男有露營習慣才會把野戰斧頭放在車上，同時透露，陳男近一個月內曾在同一地點因違停收過2張罰單，6日晚間駕車出門買晚餐時，竟又再次收到罰單。友人認為，陳男可能是認為警察故意為難，才讓積壓已久的負面情緒瞬間爆發，出現攻擊行為。

對此，第一分局指出，遭攻擊的女警只是在旁協助，實際取締開單的則是一同出勤的男警；針對陳男友人所說，陳男不滿在短時間內在同一地點遭多次開單，才失控襲警，但經過清查後，卻沒找到對方在同一地點被開單的紀錄，有可能是在其他轄區被開單，目前正在調查釐清中。

監視器拍下陳男對女警行兇過程。（圖／翻攝畫面）

陳男砍警後隨即被壓制、逮捕並依法移送法辦；檢方複訊後，以涉犯殺人未遂重罪犯罪嫌疑重大、反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大，向法院聲請羈押獲准。

回顧案情，黃姓女警與同仁於6日晚間20時30分許接到110通報，指崇德路有車輛違停、影響交通，由於崇德路沿路都是商店，且兩邊都畫有禁止臨時停車的紅線，一直以來都是民眾檢舉熱點，2人也隨即前往，結果真在崇德12街與崇德路口，發現一部違停且未熄火之自小客車，依規程序開立舉發單。

此時，陳姓車主剛好回來，黃警便將罰單出示並交付對方，而陳男起初收下紅單時不發一語，之後竟從車內拿出斧頭對著黃警連劈，導致黃警的頸、肩膀及背後都有砍傷，被緊急送往市立醫院急救，所幸她當時穿著防彈背心，有效阻擋了部分攻擊，經救治後，生命狀況穩定，後續仍需觀察治療。

