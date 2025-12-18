同齡女神首度交鋒！ 韓韶禧、全鐘瑞《末路雙嬌》玩命竊金
韓韶禧與全鐘瑞攜手主演的犯罪新片《末路雙嬌》將在明年1月30日在台上映！該片也是韓韶禧首度擔綱商業電影女主角，坦言既緊張又期待，更讚美全鐘瑞對角色的高度投入，讓對手戲充滿爆發力與真實感。全鐘瑞也回應跟韓韶禧並肩作戰，是她在拍攝過程最大的力量來源！
《末路雙嬌》描述兩位生活在繁華都市的好友，為了迎接更美好的未來，鋌而走險去竊取黑錢和金條，因此引來殺身危機。憑藉韓韶禧與全鐘瑞兩位演技與美貌兼具的選角，讓人翹首以盼她們如何表現角色為了改變人生，而奮不顧身的面貌。
全片最大亮點莫過於韓韶禧與全鐘瑞兩位同世代演員的首度交鋒。導演直言兩人本身就具備極強的「角色象徵性」，不僅代表年輕世代的能量，也承載著不安與衝動，讓故事更具說服力與感染力。韓韶禧也大讚全鐘瑞，「她的角色帶有野性又粗獷的魅力，但鐘瑞本人其實皮膚白皙、身材纖瘦。我在片中幾乎看不到鐘瑞原本的模樣，這讓我覺得很棒，代表她真的大量吸收並消化了角色。」她也回憶：「她在演戲時對現場的投入度非常高，我反而從她身上得到很多幫助。」
全鐘瑞也在記者會提到，「得知能跟韶禧一起演出，加上我很清楚和同齡演員一起拍攝這類型電影的機會並不多，所以立刻就決定參演。」她大讚對方：「在拍攝現場，只要想到有能作為朋友、同事、也是一起完成相同作品的韶禧在身邊，就已經是很大的安慰與力量。」
她接著說：「因為這是一部充滿動感的電影，在寒冷的天氣下也有許多辛苦場面，需要投注大量能量拍攝，但她總是衝在前面、義無反顧地投入拍攝，這點讓我很意外，也非常佩服她。」同時她更笑說：「韶禧也是一個很有文化氣息的朋友，喜歡畫畫，更送了我幾幅畫。她擁有我所沒有的天賦，是一位非常特別的朋友。」
該片除了雙女主角強強聯手，其他卡司同樣話題十足。實力派演員金新綠透露自己曾一度婉拒演出，最終仍被作品的挑戰性與堅強陣容打動而加入；鄭英珠則為詮釋冷酷無情的解決者角色，不惜剃光頭上陣，以近乎極限的投入感，展現出角色的殘暴與壓迫；而YooA則突破形象，挑戰飾演賭場老闆的妻子，不僅是她首度詮釋人妻角色，更將以充滿層次的「新鮮背叛感」，開啟演員生涯的嶄新面貌。
