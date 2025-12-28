同一人連中1萬及5萬！桃園百倍奉還抽獎惹議 經發局發聲：有律師見證

生活中心／施郁韻報導

桃園市政府推出「桃園百倍奉還」活動，抽獎有一人連中1萬元與5萬元現金。（圖／翻攝自經發局）

為了響應中央普發一萬元政策，桃園市政府推出「桃園百倍奉還」活動，登錄發票抽獎，只要年底前在登記店家消費100元以上，登錄發票就有機會抽中現金獎。中獎名單公布，有網友爆料，17日至23日得獎名單中，有同一位民眾連續抽中1萬元與5萬元獎項，引起熱議。對此，桃園市經發局發聲了。

有網友在Threads上爆料指出，比對官方公布的中獎名單，發現19日獲得1萬元現金的幸運兒，與21日獲得5萬元現金的得獎者，其姓名隱碼及手機號碼完全相同，因此發文詢問：「同一個人連中兩次的機率到底是多少？」

有網友認為「今年的名額超級少，還能中兩次，根本天選之人」、「不公開抽獎真的很容易有黑箱疑雲」、「機率也太小」，也有網友緩頰「或許人家真的是運氣好」。桃園市議員黃瓊慧也直言「不公開抽獎就會造成這種問題」。

據《自由時報》報導，桃園市經發局回應，目前5波抽獎皆是在律師見證下完成抽獎作業，每一波抽獎都公平、公正、公開，由電腦系統隨機抽出「週週抽」一位名額獲得5萬元，以及「天天抽」七位名額，每位獲得1萬元。

據「桃園百倍奉還」官網說明，活動採取累積序號制，民眾單筆消費滿100元即獲得一組序號，滿200元兩組。而「天天抽、週週抽、月月抽」的序號將持續累積，若前次未中獎可繼續參與後續抽獎。

