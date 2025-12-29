同一人連中1萬、5萬！桃園百倍奉還抽獎惹議 經發局回應：律師全程見證

桃園市經發局主辦普發一萬百倍奉還的現金抽獎活動，有民眾發現同一名得主連續抽到1萬與5萬元獎項。（翻攝桃園市政府經濟發展局臉書）

桃園市政府經濟發展局主辦的「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，近期因同一名得主連續抽中1萬元與5萬元現金獎，引發外界對抽獎公平性的質疑。對此，經發局強調，所有抽獎程序皆在律師公開見證下完成，並由電腦系統隨機抽出，中獎結果並無黑箱。

該活動自11月12日啟動，主打登錄消費發票即可抽現金，希望刺激年終與跨年消費熱潮。經發局26日完成第5波抽獎，包含「週週抽5萬」1名與「天天抽1萬」7名，並依慣例將得獎名單公布於官網。不料，有網友比對名單後發現，12月19日「天天抽1萬」得主，與12月21日「週週抽5萬」得主，姓名隱碼與手機號碼相同，隨即在社群平台Threads發文質疑，引發熱烈討論。

同一人連續中獎 真的是運氣好嗎？

相關截圖曝光後，網友意見兩極，有人直呼「機率太低」「不公開抽獎難免讓人起疑」，也有人認為單純是中獎者運氣爆棚。桃園市議員黃瓊慧則指出，抽獎過程若未能讓民眾充分了解，確實容易引發不必要的爭議。

對於外界質疑，桃園市經發局回應，目前已完成的5波抽獎，皆遵循公平、公正、公開原則，全程由律師見證，並非人工操作。活動採用「累積序號制」，只要在登記店家單筆消費滿100元即可獲得1組序號，未中獎的序號可持續參加後續的天天抽、週週抽與月月抽，因此同一人重複中獎在制度上並非不可能。

活動怎麼抽？規則其實早已公開

經發局補充，目前活動發票登錄金額已突破15億元，並自12月20日起加碼推出「商圈週年慶」，只要於特約店家消費滿100元，還可參加「滿百抽2000」活動。整體活動將於12月31日截止，民眾最遲可於115年1月7日前完成發票登錄，還有機會抽中百萬元現金大獎。

