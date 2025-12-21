「同一個國家比較重要」！賴清德再喊話在野政黨：對外我們就是團結一致

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德今（21）日上午出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」。（圖／翻攝畫面）

賴清德總統今（21）日出席後備憲兵荷松總會北區會長交接活時表示，他要以三軍統帥的身分，賦予後備憲兵新的使命，也就是每年強化災防跟救災訓練，且每位後憲都要全力參與，並與社會各界、政府各單位，建立深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、城市安全甚至於地方的發展，注入專業的力量。賴清德也喊話在野政黨，民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭，不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要，「我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥」。

賴清德上午出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」時表示，他在去年520上任後，主持過大大小小軍事會議，讓他更深刻了解到憲兵對國家的重要性，憲兵不止是維護軍中的紀律，其實也是捍衛國家安全，中樞安全的重要力量，更是反恐的基石，所以他要感謝各位。

賴清德並表示，當你們在軍中服役的時候，是三軍的模範，但是在你們卸任之後，成立後線成立一個大家庭，長期投入關懷弱勢，淨山捐血，以及節能減碳的公益活動，也協助地方的警力，維護治安的工作，在每一次颱風，地震，也都可以看到你們出入的身影，你們真的稱得上，一日憲兵，終生憲兵，令人欽佩。

賴清德指出，他要特別強調，無論現役憲兵或是後備憲兵，都是守護國家的重要力量，也為了提升台灣因應，無論是氣候變遷，地震，甚至是地緣政治變化的各種挑戰。他在去年上任後，在總統府成立了全社會防衛韌性委員會，過去一年多來，也大力地推動，各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，還把地方的救援力量和漢光演習結合在一起，另外，也印製了小橘書，家家戶戶都發送，颱風來的時候，地震來了的時候，還是地緣政治發生變化的時候，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可幫助別人，也只有當我們國防力量增強，全社會防衛力量提升的時候，我們國家才有辦法更安全。

賴清德說，他要強調的是在座各位，都是全社會防衛韌性當中的重要力量，而且他也深信後備憲兵的價值，不止是在戰時才被動員，所以他今天以三軍統帥的身分，給大家一個新的使命，也就是他希望每個後憲，每一年都能妥善規劃災防及救災訓練，每一個後憲都應該近盡力參與，強化會員的救災及災防能力，並與社會各界，政府各單位，都建立起深厚互信的合作夥伴觀係，為社會服務，為城市安全，甚至地方的發展，注入專業的力量，也就是後備力量不止於存在名冊的編列當中，而是真實存在社會每一個角落，形成一股看不見，但卻是堅實的安全網，我們往這個目標來做。唯然如此，後線的這種精神才能跨越世代，跨越職業，跨越黨派立場，才能把社會緊緊的連結在一起。

賴清德強調，最近他常講一段話，民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭，不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要，不同政黨競爭又合作，「但對外我們就是團結一致，我們只有一個國家，我們一起努力，一起奮鬥。」

