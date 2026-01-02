同一帖轉骨方適用所有體質？中醫師：吃錯反而可能長不高



記者李其芳/台中報導

轉骨指的是透過中藥調理，幫助孩子在第二性徵開始時促進身體發育，使其能順利邁入成人階段。若以西醫觀點，長高的關鍵在於均衡飲食、攝取足夠蛋白質、鈣質及維生素等營養的補充；同時避免攝取高熱量、過度加工及高糖食物，以免影響生長激素的正常分泌。

【轉骨非人人適用 需依個別狀況調理】

馥芊中醫診所院長李嘉菱醫師指出，中醫以女性七年和男性八年做為生長周期，女孩約10-16歲、男孩約12-18歲為轉骨期，女生通常比男生更早開始發育。至於是否需要轉骨，可參考孩子的生長曲線與骨齡，不見得每個孩子都需要轉骨，若發育緩慢，才建議尋求中醫協助，而轉骨方也必須依個別孩子的體質和發育狀況來調整。

李嘉菱醫師分享，曾有家長因看到廣告而急著讓年紀還小的孩子轉骨，但孩子本身瘦弱、肌肉量不足，根本無法吸收。她提醒「脾胃」是根本，轉骨之前須先將脾胃狀態調理好。此外，也有孩子是因為過敏性鼻炎或異位性皮膚炎等伴隨有火氣的問題，需要先調理上火過敏的體質，否則熱傷陰血，陰血不容易儲藏而導致轉骨效果不佳。

【坊間轉骨方藏風險 恐讓孩子停止發育】

針對市面上眾多轉骨商品，李醫師特別提醒要注意是否過於「燥熱」。不少產品加入肉桂、龜鹿二仙膠等溫補藥材，可能導致孩子火氣旺、睡眠不佳，甚至提早進入青春期而停止發育。她曾遇過一位阿嬤因服用龜鹿二仙膠，覺得效果很好便拿給孫子吃，結果孫子持續失眠，之後就再也長不高。

她表示，轉骨中藥，以水藥內服還是最有效的形式，若是不方便煎煮成湯劑，也可選擇適當的濃縮藥丸服用。煎煮轉骨中藥時，可將煮好的中藥湯劑搭配肉類或優質的植物油一起燉煮，有助提升脂溶性中藥成分的吸收，並可加入少許鹽或醬油調味食用。

中醫認為秋冬較適合吃轉骨方，也與節氣有關。由於中醫「腎主骨生髓」的理論，冬天對應的是腎臟，白露到冬天是養腎最好的一段時間，因為秋冬氣血往內收藏，更利於轉骨。通常在冬天煮藥膳時酌加少量米酒一起燉煮，能產生「酯化作用」，增加料理的香氣。但即便轉骨藥方並不燥熱，料理的時候也不宜加上蔥、薑、蒜、酒、麻油等調味，以免上火。而孩子發育狀況不佳時，李醫師表示，其實一年四季都是適合食用轉骨方的。

廣告 廣告

轉骨方不宜加進蔥、薑、蒜、酒、麻油等調味，以免使身體過於燥熱。圖/授權自 Freepik

【轉骨方非萬靈丹 想長高應全方位調理】

除了轉骨，孩子要長高還有其他關鍵因素。李嘉菱醫師強調，睡眠和壓力管理是兩大重點。現代孩子壓力來源非常多，升學、人際、親子關係等，都可能干擾荷爾蒙分泌。而運動方面，透過刺激腳底的湧泉穴，可促進腎經氣血運行，能幫助長高。其實跳繩是蠻好的運動，或是打球、跑步、跳舞都會有幫助。同時，她強調早餐的重要性。許多孩子一早攝取過多油炸與精緻澱粉，甚至不吃早餐，都不利發育，「就算只吃一顆蛋，都比吃油炸物好得多！」

總結來說，家長應建立起正確的觀念，同一帖轉骨方，並非適合所有體質。在追求長高的同時，更應顧及睡眠、飲食、運動與情緒管理等面向。在專業醫師的協助下選擇適合的調理方式，才能為孩子的健康打下好的基礎，幫助他們長高長壯，順利邁入人生的全新階段！



主圖來源：馥芊中醫診所