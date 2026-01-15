同一承包商連日出事！泰「死亡之路」驚傳起重機倒塌砸車釀2死

泰國呵叻府（Nakhon Ratchasima）高鐵工地昨（14）日發生起重機砸中列車的工安事故，造成至少32人死亡、66人受傷。豈料，位於曼谷附近的龍仔厝府（Samut Sakhon）拉瑪二路（Rama II Road）今（15）日再度發生類似事故，一台建築起重機倒塌壓毀行經該路段的2輛車，造成2人當場死亡。

1月15日，泰國龍仔厝府，倒塌的起重機壓垮了2輛汽車。（圖／路透社）

根據泰媒《民族報》與《The Thaiger》，這起事故發生在當地時間上午9時25分許，一台起重機在通往塔欽河（Tha Chin River）大橋的路段倒塌。該起重機屬於橋樑建設工程的一部分，拉瑪二路是連接曼谷與泰國南部各府的重要幹道。

廣告 廣告

臉書專頁「Fire & Rescue Thailand」最先發布這起事故的消息，當地媒體《Mueang Prakan V2》則報導，起重機直接砸中2輛行駛中的汽車，駕駛與乘客被困在車內。

起重機倒塌事發現場。（圖／路透社）

現場畫面可見，巨大的鋼鐵起重機結構直接壓在轎車上，車輛嚴重變形。救援人員正使用液壓剪切器緊急搶救受困人員。

《法新社》引述當地媒體報導，泰國交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）將這起2天內發生的第2起致命起重機倒塌事故，與義大利泰工程公司（Italian-Thai Development）聯繫起來。

該公司承包了中國大陸投資的高鐵計劃的其中一段，該工程的一台起重機昨日發生倒塌，導致下方一列客運列車出軌，車上近200名乘客中有32人罹難。

拉瑪二路長期與多起嚴重建築事故相關。根據《泰國頭條新聞》去年3月報導，據官方數據，拉瑪二路自2018年來，已發生超過2500起事故，共造成143人死亡、1441人受傷，被稱為「死亡之路」。去年3月，一座興建中的橋樑結構倒塌，造成6人死亡、至少22人受傷。

多年來，駕駛回報拉瑪二路沿線經常發生水泥板、水泥塊和建築材料墜落的事件，引發泰國各界對重大基礎建設工程安全標準和監督機制的關切。

延伸閱讀

台積電2025年第四季EPS 19.5元 全年狂賺逾6個股本再攀頂

張瀞文/4兆美元對決：Google挑戰輝達 AI權力正在易手

路透：陸報關行被告知輝達H200晶片不准入境