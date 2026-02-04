同一招騙10年！台北車站「借錢哥」誆沒錢搭車詐路人 北檢起訴再+1

頻繁出沒在台北車站的「借錢哥」紀姓男子，又因借錢詐財遭台北地檢署起訴。呂志明攝



有多起竊盜、詐欺前科的紀姓男子過去頻繁出沒在台北車站、台北轉運站內，對路人謊稱沒錢搭車想借錢，承諾事後會還錢，但最後都沒還。紀男早在2016年就用類似招術騙過路人800元，遭判刑3月確定，但他這10年間仍持續用同一招行騙，至少因此被台北地檢署起訴9次，去年他又涉嫌騙取5名路人共6400元，台北地檢署今（2/4）日再度對他提起公訴。

紀男十幾年前就開始出沒在便利商店、唱片行或商場，隨手偷取架上的商品，遭法院依竊盜罪判刑多次。2015年8月他刑滿出監後，隔年2月又被抓到在台北車站內，對路人宣稱要搭高鐵回高雄，藉此詐得800元，北檢對紀男聲請簡易判決處刑，法院判他3月徒刑、可易科罰金。結果紀男2016年9月執行完畢，隔年7月又因用同一招騙1000元被抓到，如此循環反覆10年。

如今檢方又查出，紀男在去（2025）年4月至8月間，頻繁在台北車站地下一樓自動售票機前，隨機搭訕路人並開口要錢，還機靈地留下電話號碼取信對方，結果電話打了都連絡不上。紀男藉口五花八門，一下對路人自稱身無分文，索討1000元應急，一下又對路人說要搭車到高雄、坐計程車，乞求1700元，成功騙了5名路人共6400元，5人都選擇報警提告。

檢察官認定，紀男涉犯《刑法》詐欺取財罪5次，今日提起公訴，並請法院分論併罰，且紀男詐得款項都未扣案，也沒賠償被害人一毛錢，檢察官也請法院宣告沒收或追徵。

