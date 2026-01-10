同一支保溫杯用了將近20年 男「鉛中毒」一年內病逝

保溫杯。示意圖。取自Pixabay



天氣轉冷，不少民眾習慣以保溫杯盛裝熱飲隨身攜帶，但若使用不當，恐潛藏健康風險。台灣一名50多歲男子，長年使用同一只老舊保溫杯裝熱咖啡飲用，竟被診斷出鉛中毒，短短一年內健康急速惡化，最後不幸過世。醫師提醒，保溫杯並非永久用品，內層受損仍持續使用，恐增加重金屬中毒風險。

腎臟科醫師洪永祥日前在節目《醫師好辣》中分享，該名男子擁有超過30年的駕駛經驗，過去從未發生重大事故，卻在某天清晨上班途中突然精神恍惚，沒踩煞車直接撞進早餐店；送醫後雖未發現明顯外傷，檢查卻發現他嚴重貧血、大腦皮質萎縮，腎功能也明顯異常，隨後轉至腎臟科進一步追蹤。

廣告 廣告

洪永祥表示，問診時發現男子近來經常感到疲倦，味覺也出現變化，常抱怨食物「不夠鹹」。綜合臨床症狀後，醫師懷疑可能與重金屬中毒有關，經抽血檢驗後，確認為鉛中毒。進一步追查其生活習慣，才發現男子幾乎每天使用同一支保溫杯裝咖啡，帶去上班慢慢喝一整天，使用時間已將近20年。

洪永祥指出，該名男子使用的保溫杯內層早已鏽蝕、老化，甚至出現裂痕，卻仍被長時間拿來裝熱咖啡飲用。假如保溫杯材質品質不佳或內層受損，在高溫及長時間浸泡下，確實可能導致金屬物質溶出，進而對神經系統與腎臟造成傷害。後來，這名男子出現類似失智的退化症狀，健康狀況持續下滑，最終因大腦皮質退化情形持續惡化不治，從車禍發生到過世大概只有一年。

洪永祥也提醒，並非所有飲料都適合拿來裝保溫杯，豆漿、牛奶、果汁、咖啡、茶及中草藥等6類飲品，都需特別留意。豆漿、牛奶等高蛋白飲品，建議2小時內飲用完畢，否則容易滋生細菌，增加腸胃道感染風險；至於偏酸或偏鹼的飲品，如檸檬水、碳酸飲料、中草藥或部分茶飲，若長時間存放在老舊或受損的保溫杯中，可能提高重金屬溶出的風險，對肝腎與神經系統造成負擔。

醫師強調，若保溫杯內層出現變色、鏽蝕、刮痕，或清洗後仍殘留異味，就不宜再繼續使用，尤其應避免盛裝熱飲。保溫杯並非永久耐用品，適時汰換，才能降低重金屬中毒與腎臟傷害的潛在風險。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

桃園驚傳21歲大學生「猝死教室」 死因出爐

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂