同一條路連兩天傳命案！鳳山2天2死「疑封屍半個月」 死者身分曝光

高雄市鳳山區昨日傳出檳榔攤老闆遭砍殺命案後，同條路上今日再度傳出命案。示意圖。翻攝台東縣消防局臉書



高雄市鳳山區光遠路昨日（12/10）才發生檳榔攤老闆娘遭砍殺的駭人命案，今日同條路又出現命案，一名62歲陳姓獨居男子陳屍住處，疑似已超過半個月才被管理員發現。目前警方已聯繫上哥哥前往認屍，詳細死因仍待釐清。

警方今日上午10時7分接獲當地里長反映，一位住在光遠路的獨居老人已有半個月未出門，且屋內傳出異味，住處管理員察覺情況不對勁，於是向他回報，請求警方協助。

警方會同里長及消防人員到場後，確認大門反鎖且無人回應，破門後發現陳男已無生命跡象，經鑑識小組採證，初步查看現場無外力介入及打鬥痕跡，全案報請高雄地檢署檢察官相驗。

更多太報報導

立委不請助理一樣領補助？立法院：看「若干人」有無包括「零人」

6萬債務捅死檳榔嬤！惡男恐怖前科曝...非首次殺人再遭收押

檳榔攤淒厲哀嚎聲！老闆娘雙膝跪地求饒 仍遭持刀捅死原因曝光