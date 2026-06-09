同一法官連放2毒駕嫌犯 基層警炸鍋：所長被撞骨折 這是在踐踏執法者尊嚴

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彰化縣近日接連發生兩起毒駕重案，檢方聲請羈押均遭法院裁定無保請回，引發社會強烈反彈。法務部長鄭銘謙證實，兩案均由彰化地院法官陳德池裁定，並直言其標準與社會常識嚴重脫節，基層警界則怒批此舉「踐踏執法者尊嚴」。

第一案發生於5月30日，39歲江姓男子駕駛載有10桶瓦斯的小貨車毒駕自撞路旁車輛，唾液快篩呈陽性；第二案發生於6月4日，28歲施姓通緝犯拒絕警方攔查，倒車逃逸時輾斷埔鹽分駐所長陳國銘雙腿，造成其粉碎性骨折重傷。兩案檢方均聲請羈押，皆遭陳德池裁定無保請回。其中瓦斯桶毒駕案經檢方抗告，台中高分院撤銷原裁定發回更裁，彰化地院昨日重開羈押庭，已裁准預防性羈押；施男衝撞警察案檢方亦已提出抗告。

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陳國銘之子對父親遭毒駕通緝犯撞傷、肇事者卻無保請回一事表示難以理解，指嫌犯撞傷的是執法人員，法院連交保金都未命繳納便裁定請回，令家屬痛心。他仍表示尊重法官專業，但呼籲審理應完全依據客觀專業，盼司法對毒駕採取更嚴格標準，回應民眾對社會安全的期待。

被點名的法官陳德池現年約50歲，為東吳大學法律研究所碩士，長期在彰化地院擔任刑事庭法官，主要專長正是公共危險與毒品案件。他曾審理震驚全台的日月明功案，亦是彰化首件國民法官案件受命法官，該案毒駕撞死員警被告最終判刑8年6月定讞。陳德池過去因判定罵人「龜兒子」不構成公然侮辱罪，及主動聲請公然侮辱罪釋憲等事件受到外界關注，素有「佛心法官」之稱，然而大法官對其釋憲聲請不予受理，罵人案二審亦遭改判。

基層員警對此次裁定強烈不滿，痛批同仁第一線搏命抓人、所長遭撞至粉碎性骨折，法官卻輕易放人，直言「縱放」氛圍已令彰化警界士氣降至冰點。

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