同一路線價差70元！手機「電量越低叫Uber越貴」是真的嗎 司機曝真正原因
「手機快沒電，叫車會變貴嗎？」近期網路瘋傳一段「低電量＝車資暴漲」的都市傳說，引發大量Uber、叫車平台使用者討論。不少網友實測後驚呼，價格竟然差出一大截。究竟費用是被電量操控，還是背後另有關鍵變因？實際測試發現，同樣路線、不同手機電量，價格真的不一樣。
低電量叫Uber「真的貴？」同地點叫車價差70元
根據《東森新聞》報導，兩支皆為iPhone、但電量截然不同的手機，從台北忠孝西路叫車到大直，結果價格呈現明顯落差：高電量iPhone（90%）：約262元；低電量 iPhone（不到 10%）：瞬間變成332元，整整多出70元。
不少使用者看完測試後傻眼，直呼彷彿在「趁快沒電的人賺一筆」。
手機電量真的會影響叫車費用嗎？「系統差異」有玄機？
網路上另一種說法更引發討論：「Android手機比iPhone叫車還便宜」。實測同樣路線、同時間叫車，Android竟然便宜27元。網友討論熱烈，不少人表示與朋友出門時，都會找「那位最便宜的手機」來叫車。
司機揭密：費用差異其實與「這件事」更有關
部分平台司機分享，車資並非由手機電量或作業系統決定，而是與「叫車時點」相關。
司機解釋，同一地點，「後叫的人會比較貴」，因為前一筆叫車會把該地點變成熱區，後面叫的就會被算進「需求上升」價格。
也就是說，價格跳動多半與「熱點需求、供需比、定位準確度」有關，而不是手機狀態。
是APP演算法？還是定位誤差？ 3C達人解析原因
3C達人歐哥指出，APP的動態費率主要來自演算法變動。可能造成費用差異的因素包含：低電量時定位可能偏移、APP重新刷新位置導致距離重新計算，以及手機定位精準度不同，產生不同起點。
歐哥強調，若定位與實際位置有落差，車資自然不同，但不能直接推論「低電量＝價格變貴」。
叫車平台如何回應？
平台表示，車資計算基礎為「乘車距離、行駛時間、當地需求量（動態費率）」，並未以手機電量、系統類型作為費用依據。不過專家也提醒，用戶在按下「確認叫車」前，可和同行者多方比價，避免不必要的額外支出。
「台中公車動態」目前無動態訊息，來源單位已緊急處理中，造成不便之處敬請見諒。
因目前系統問題，會有短暫服務異常，造成公車動態無法運作，正在緊急修復中。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 5 小時前
