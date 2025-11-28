同一路線價差70元！手機「電量越低叫Uber越貴」是真的嗎 司機曝真正原因

網傳同一地點叫Uber，低電量手機竟貴上70元，引爆平台演算法疑雲。（示意圖/pexels）

「手機快沒電，叫車會變貴嗎？」近期網路瘋傳一段「低電量＝車資暴漲」的都市傳說，引發大量Uber、叫車平台使用者討論。不少網友實測後驚呼，價格竟然差出一大截。究竟費用是被電量操控，還是背後另有關鍵變因？實際測試發現，同樣路線、不同手機電量，價格真的不一樣。

低電量叫Uber「真的貴？」同地點叫車價差70元

根據《東森新聞》報導，兩支皆為iPhone、但電量截然不同的手機，從台北忠孝西路叫車到大直，結果價格呈現明顯落差：高電量iPhone（90%）：約262元；低電量 iPhone（不到 10%）：瞬間變成332元，整整多出70元。

廣告 廣告

不少使用者看完測試後傻眼，直呼彷彿在「趁快沒電的人賺一筆」。

手機電量真的會影響叫車費用嗎？「系統差異」有玄機？

網路上另一種說法更引發討論：「Android手機比iPhone叫車還便宜」。實測同樣路線、同時間叫車，Android竟然便宜27元。網友討論熱烈，不少人表示與朋友出門時，都會找「那位最便宜的手機」來叫車。

司機揭密：費用差異其實與「這件事」更有關

部分平台司機分享，車資並非由手機電量或作業系統決定，而是與「叫車時點」相關。

司機解釋，同一地點，「後叫的人會比較貴」，因為前一筆叫車會把該地點變成熱區，後面叫的就會被算進「需求上升」價格。

也就是說，價格跳動多半與「熱點需求、供需比、定位準確度」有關，而不是手機狀態。

是APP演算法？還是定位誤差？ 3C達人解析原因

3C達人歐哥指出，APP的動態費率主要來自演算法變動。可能造成費用差異的因素包含：低電量時定位可能偏移、APP重新刷新位置導致距離重新計算，以及手機定位精準度不同，產生不同起點。

歐哥強調，若定位與實際位置有落差，車資自然不同，但不能直接推論「低電量＝價格變貴」。

叫車平台如何回應？

平台表示，車資計算基礎為「乘車距離、行駛時間、當地需求量（動態費率）」，並未以手機電量、系統類型作為費用依據。不過專家也提醒，用戶在按下「確認叫車」前，可和同行者多方比價，避免不必要的額外支出。

更多鏡週刊報導

快訊／東京國中生爆爭執！釀校園割喉 13歲男持刀「教室內砍同學」

巡邏變尋狗記！深夜果園驚見「焦慮邊牧」警用麵包誘導救援 飼主感動：找一天都找不到

「這樣配更不健康」你吃鹹酥雞一定要搭炸九層塔嗎？ 營養師揭4大危害