同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了
同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。
腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一
大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。
腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因此，重複穿未清洗的襪子，只會讓更多細菌滋生、茁壯。
襪子裡的微生物不只來自腳部原本的菌叢 包含來自周遭環境的微生物
一項研究檢視「只穿過一次」的衣物微生物含量，結果發現，襪子的微生物數量最高。每個樣本的襪子含有800–900萬個細菌，而T恤每個樣本只有約8萬3千個。
對襪子進行菌種分析顯示，除了無害的皮膚細菌外，還可能藏有潛在病原體，例如曲黴菌（Aspergillus）、念珠菌（Candida）、隱球菌（Cryptococcus），這些都可能引起呼吸道或腸胃道感染。
住在襪子裡的微生物也會轉移到接觸到的任何表面——包括鞋子、床鋪、沙發或地板。這表示，髒襪子可能會散播造成香港腳的真菌；這是一種會影響腳趾及其周圍皮膚的傳染性疾病。因此，特別要提醒有香港腳的人：不要與他人共穿襪子或鞋子，也應避免在健身房更衣室或浴室只穿襪子，或赤腳行走。
襪子裡的微生物也會「定殖」在鞋子中。這也是為什麼不建議連續多天穿同一雙鞋，應讓汗水有時間完全乾燥，以避免進一步的細菌生長與異味。
減少腳臭、降低細菌的數量 避免穿讓腳大量出汗的鞋襪
每天洗腳兩次可能有助於抑制細菌生長、減少異味。足部止汗劑也能派上用場，因為它能減少出汗，進而抑制細菌繁殖。市面上也有具抗菌功能的襪子，能直接對抗腳部細菌。這類抗菌襪通常含有銀或鋅等重金屬，可殺死造成腳臭的細菌。竹纖維襪 則因為透氣性佳，汗水較容易蒸發，使環境不利於產生異味的細菌生存。因此，是否能多穿一次抗菌襪，取決於它們抑制細菌與真菌、以及防止汗水累積的能力。
但若你穿的是棉質、羊毛或合成纖維的襪子，最好只穿一次就清洗，以避免腳臭並降低足部感染風險。
正確清洗襪子 這樣做是關鍵
如果你的腳沒有特別的異味，用30–40°C 的溫水搭配溫和清潔劑清洗襪子即可。不過，這種方式無法殺死所有細菌與真菌。若要徹底消毒，建議使用含酵素的清潔劑，並以60°C清洗。酵素能幫助微生物從布料上脫離，而高溫則能將其殺死。
若不得不以低溫清洗，之後用高溫蒸氣熨斗（溫度可達180–220°C）熨燙襪子，也足以殺死殘留的細菌，並使真菌孢子（包括造成香港腳的真菌）失去活性。把襪子拿到戶外晾乾也是好方法，因為陽光中的紫外線 對大多數襪子上的細菌與真菌都具有抗菌效果。
雖然襪子常被重複穿著，但以微生物學家的角度來看，每天更換乾淨的襪子，才是讓雙腳保持清新、乾淨的最佳做法。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
