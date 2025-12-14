「馬匹闖入西濱道路釀禍！」苗栗竹南西濱快速道路13日晚間驚傳兩匹馬誤闖，其中一匹被小客車撞死，駕駛也受輕傷。警方表示，這已是同一飼主第三次發生類似事件，除依「道路交通管理處罰條例」開罰300至600元，還須依肇事責任賠償車損。飼主的管理疏失引發公共安全疑慮，警方呼籲應妥善管理動物，以免釀成大禍！

同一飼主馬匹3度闖西濱！這次遭小客車撞 1馬亡駕駛輕傷。(圖／FB 後龍大小事)

西濱快速道路上再度發生馬匹闖入事件，造成車禍意外。13日晚間，兩匹馬誤闖苗栗竹南西濱快速道路，其中一匹不幸被小客車撞上當場死亡，駕駛也受到輕傷。這已是同一位飼主的馬匹第三次闖入西濱道路，引發公共安全疑慮。警方表示，飼主可能依道路交通管理處罰條例處以300元至600元罰鍰，而車損賠償則將依肇事責任判定。

西濱快速道路馬匹闖入再釀禍！車撞亡1馬 駕駛輕傷。(圖／民眾提供)

事故發生在13日晚間近6點，地點位於苗栗台61線西濱快速道路北上98.6公里處的平面路段。當時，附近農場飼養的2匹馬掙脫繩索逃跑，一路跑上西濱快速道路。行駛中的54歲張姓駕駛看見馬匹閃避不及，整台車撞了上去，造成車輛左前方玻璃、車殼嚴重破損，後照鏡也搖搖欲墜。張姓駕駛臉部、手部均有約1公分的撕裂傷，所幸車上2名乘客平安無事，但其中一匹馬因撞擊當場死亡。

當馬匹在快速道路上奔馳時，許多路過車輛的駕駛都感到驚訝，馬上通報警方處理，但員警抵達前事故已經發生。竹南分局外埔派出所長呂建基呼籲飼主應妥善管理動物，避免誤闖道路影響大眾行車安全。

今年3月及去年6月，也曾有迷你馬在快速道路上「逛大街」。(圖／資料畫面)

值得注意的是，這已經不是第一次有馬匹闖入西濱快速道路。在今年3月及去年6月，也曾有迷你馬在快速道路上「逛大街」，而這些馬匹都來自同一位飼主。當記者詢問飼主時，他僅表示這次闖入西濱的馬匹一隻已死亡，另一隻已被帶回農場，對於其他問題則不多做回應。

根據規定，飼養的動物跑上道路，飼主可依道路交通管理處罰條例處300元以上600元以下罰鍰。與前兩次馬匹闖入道路未造成事故不同，這次事件不僅導致馬匹死亡，飼主除了面臨罰金外，還必須依據肇事責任判定賠償車主的損失。

