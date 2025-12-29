同1人中2大獎！桃園經發局抽獎惹議 回應了

潘姓民眾幸運連續中獎。（圖／翻攝自桃園市政府經濟發展局臉書）





桃園市政府經濟發展局舉辦「桃園百倍奉還x桃園市民卡APP 尊榮會員專屬抽」活動，26日公布中獎名單，其中一名潘姓民眾連中1萬元及5萬元，引發網友質疑作票。對此，桃市經發局回應，抽獎都是在律師公開見證下進行的，並無網友所述不當情形。

太幸運？同1人連中2獎

經發局公布12月17日至12月23日期間獎項，有「天天抽1萬元現金」及「週週抽5萬元現金」，前者中獎7人，其中12月19日為發票號碼UU48360400的「潘O佩」；後者中獎人也是同樣一位潘姓民眾，只不過換了一張發票。

連續中2個獎項，究竟是太幸運還是水很深，引發網友質疑，「請問潘X珮中兩個是買八千萬的房子嗎」「這位潘X珮到底消費了多少？怎麼中兩次的？」「內定別懷疑」「正常人中一個都很難，他可以中2個，真幸運。」「作弊做成這樣真難看」「這個名單中獎機率這麼低，換個人名報也不會？」「潘小姐真是天選之人…」「相信這個機率，還是相信我是秦始皇」。

桃園市經發局回應

對此，桃市經發局澄清，活動至今已完成5波抽獎，都是在律師見證下，公開由電腦系統隨機抽出，強調一切公平、公開、公正，並無網友所述不當情形。