同1人連中1萬與5萬！桃園「百倍奉還」名單惹議 網疑：機率是多少？

「桃園百倍奉還」官網說明，活動採取「累積序號制」，民眾單筆消費滿 100 元即可獲得一組序號，滿 200 元兩組，以此類推。（圖／經發局）

桃園市政府為響應中央普發一萬元政策，重磅推出「桃園百倍奉還」登錄發票抽獎活動，最大獎更高達 100 萬現金。然而，活動開跑至今買氣爆棚，卻也因中獎名單引發爭議。有網友在社群平台 Threads 爆料，發現 17 日至 23 日的得獎名單中，竟有同一位民眾連續抽中「天天抽」1 萬元與「週週抽」5 萬元獎項，質疑中獎率是否過於離奇，引發全網熱烈討論。

爆料網友指出，比對官方公布的中獎名單，發現19日獲得1萬元現金的幸運兒，與21日獲得5萬元現金的得獎者，其姓名隱碼及手機號碼完全相同。該名網友忍不住發文詢問：「同一個人連中兩次的機率到底是多少？」

對此，網友反應呈現兩極化，不少人抱怨「身邊一堆發票都沒中，這位潘小姐（先生）卻獨佔兩大獎」、「不公開抽獎真的很容易有黑箱疑雲」。另一派網友則認為，「如果發票登錄量很大，機率自然高」、「每滿 100 元就有一組序號，大戶人家可能一次就有幾百組在跑」、「或許人家真的是運氣好」。

根據「桃園百倍奉還」官網說明，活動採取「累積序號制」，民眾單筆消費滿 100 元即可獲得一組序號，滿 200 元兩組，以此類推。最關鍵的是，「天天抽、週週抽、月月抽」的序號會持續累積，若前次未中獎可繼續參與後續抽獎。桃園市議員黃瓊慧也現身留言，直指「不公開抽獎就會造成這種問題」。

