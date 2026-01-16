名下無車卻收46元催繳簡訊？高公局揭四招辨識ETC詐騙

近期民眾於網路上分享，明明名下無車卻收到「46元停車費或通行費」之催繳郵件或簡訊。高公局13日表示，不肖分子透過不法手段取得民眾聯繫資訊，企圖以「亂槍打鳥」方式，誘導民眾點擊連結線上刷卡，提醒民眾「正港」ETC郵件或簡訊一定有車號且不會有繳費連結，請直接刪除勿受騙。

高公局說明，近來發現ETC詐騙訊息主要有3種類型。（示意圖／pixabay）

高公局說明，近來發現ETC詐騙訊息主要有3種類型，包括讓人看起來像是自動化系統發送而非人為發送的偽專業「系統動作」型、能精準鎖定開車族使用與遠通電收高度相關的業務詞彙例如針對目標的「停車業務」型，以及利用小額欠費與法律後果來誘導點擊的「費用與限制」型等，請民眾慎防這些可疑郵件或簡訊，切勿點擊或操作不明網址，以免遭盜取帳號及金錢。

因應詐騙方法更新，高公局提供四招辨識方法。第一，無車號，因詐騙集團無法精準取得車號，常以「公告字號」、「案件編號」或「郵件代碼」等魚目混珠。第二，有連結，官方通知僅為善意提醒，絕對不會在訊息中附帶繳費網址要求線上刷卡。第三，小金額，刻意編造37、40、46元等小額數目，企圖利用民眾對小錢較不設防的心理降低戒心。

第四招辨識方法為催時效，訊息常提及「滯納金」法律後果，或要求於「今日午夜12時前」完成繳費，利用時效性壓力使受害者來不及查證。高公局表示，為防止詐騙，高公局偕同遠通電收除透過各式管道如公益託播、警廣、ETC App推播、FB高速公路粉絲團等持續加強宣導外，並利用刑事警察局165反詐騙通報系統共同打擊詐騙以阻斷詐騙訊息。

經與遠通公司積極聯防，去年成功阻斷約500餘件與ETC相關之詐騙網址。若民眾遇到可疑訊息，請撥打165專線，或電洽遠通電收24小時客服專線02-7716-1998、Line客服ID:@etag查證。

因應2月農曆春節連假將至，高公局也提醒，通行國道請記得儲值及繳納通行費。建議用路人申辦eTag及銀行信用卡自動儲值繳納通行費，除可享有通行費九折優惠，在儲值信用卡有效的情況下不會產生欠費，若收到通知即是詐騙，或申辦「國道通行費電子帳單」，響應帳單無紙化並確保掌握正確資訊守護自身財產安全。另提醒，車輛停用eTag時也請記得辦理帳戶餘額退費，不要讓自己權益睡著。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

