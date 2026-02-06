名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

102歲王姓人瑞上月和照顧至少16年、68歲的賴姓看護登記結婚，王的子女疑不滿父親婚後被「霸佔」，長期難以接觸，只好出動下下策，策畫「搶人行動」，本月3日王男3名兒子、3名媳婦、4名孫子分工行動，有人負責開車接應、有人推輪椅、有人刻意阻擋賴女視線，趁王男回診步出大門時，將人帶離現場。

搶人畫面經媒體曝光引發熱議，中山警方表示，3日接獲馬偕醫院有糾紛報案後趕抵現場，到場稍微詢問，立刻知悉原來是之前就曾獲報過的人瑞家屬糾紛。

警方指出，最早一次報案為1月8日下午2點多，當時接獲通報指新生北路二段某住宅發生家庭糾紛，員警到場了解，報案人表示，他的父親的親戚前往老家探訪，希望帶父親外出會面，但同住的賴女認為老人年事已高、行動不便，且天氣寒冷，擔心舟車勞頓影響健康，因而不同意外出，雙方爆發口角。

警方見雙方僅止於言語爭執，未發生肢體衝突，當場向雙方說明相關民事權益，雙方均表示無須警方介入，報案人隨即自行離去。

事發畫面也曝光，當時子女向警方指稱父親疑遭限制行動時，賴女脫口而出說「我跟他有登記結婚，我是他太太」，並出示身分證配偶欄證明，眾人才驚訝得知兩人已在1月5日完成結婚登記。

警方表示，經確認王姓人瑞人身安全無虞，相關監護及家庭爭議屬民事範圍，警方未再介入，家屬也隨之離去。

王男家屬3日成功接走父親後，帶回自家住處安置，外界關心當時結婚情況？證婚人是誰？根據民視新聞報導，家屬受訪稱結婚證人一位是看護賴女的兒子，另一位則疑是賴女的朋友。

據了解，王姓人瑞早年從事土地代書，活了超過一百歲累積可觀資產，名下房產及土地市值約8億元。家屬稱，賴女自2009年起開始照顧父親，期間父親陸續將名下7間房屋及7筆土地等財產移轉給賴女及其兩名子女，資產價值約有2億元。

