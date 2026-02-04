名主廚慘了！私會人妻「突被男星尪抓包」全認了：會被爆出來

記者蔡維歆／台北報導

全聯福利中心自製料理節目《爸爸回家做晚飯》熱播七年，累積集數突破310集、總觀看次數飆破3,064萬，單集平均觀看高達54.7萬次，長年陪伴觀眾的晚餐時光。農曆年前夕推出年節特輯，由廚佛Fred手把手示範年菜作法，並邀請演藝圈暖爸代表阿Ben（白吉勝）下廚同樂。

「花開富貴白菜捲」細火慢煨帶出食材原味，象徵團圓與好兆頭。（圖／全聯提供）

節目一開場介紹來賓，Fred便感性告白，笑稱自己一路走來都是「照著阿Ben的人生模板前進」，從偶像團體、唱片到節目主持，隨即話鋒一轉自嘲「目前只有上節目這件事有達成！」話才說完，阿Ben立馬補刀「但你看到我老婆（徐小可）的次數，好像比看到我還多！」Fred嚇得當場緊急踩煞車「這種事不要在節目上說啦！很危險，會被爆出來！」

兩人一來一往瞬間變成吐槽擂台。聊到年菜話題，阿Ben坦言新婚初期夫妻倆都不大會煮，過年只能回娘家「蹭飯」吃。Fred則點出關鍵「現在很多年菜都用買的，但卻容易失去"自煮"的樂趣。」也因此節目特別教觀眾製作簡單年菜，主打不需繁瑣工序，也能輕鬆變出星級年味。

