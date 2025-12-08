名人兒國小霸凌事件 高市議員參選人林哲弘：如何讓下個孩子不要再受傷？

林哲弘表示，身為高雄市議員參選人，他在意的是除了譴責個案，高雄這座城市還能多做什麼，讓下一個孩子不要再受傷。 圖：林哲弘/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市旗津、鼓山、鹽埕選區市議員參選人林哲弘今(8)日指出，最近一件國小霸凌事件，讓很多家長、老師都很憤怒、也很心痛，他很認同這個情緒，生氣的對象是霸凌行為本身，而不是任何一個小孩的出生或背景。身為高雄市議員參選人，他在意的是除了譴責個案，高雄這座城市還能多做什麼，讓下一個孩子不要再受傷？

現任鹽埕區博愛里里長的林哲弘表示，至少有幾件事，可以更明確地往前走，第一、通報機制要快、要清楚：學校一發現霸凌跡象，就要有標準流程通報、記錄，家長也要被完整告知，不能用「只是同學吵架」帶過。未來他會要求教育局定期公布各校霸凌通報與處理統計，讓大家看得到制度有沒有在動；第二、強化學校的人力與預防教育：導師一個人常常要扛課業、行政、家長溝通，真的超載。高風險、班級數多的學校，應優先增補輔導老師、社工與心理專業人力，並規劃固定的反霸凌課程與同儕關係教育，而不是出事了才臨時上幾堂課。

第三、善後不只懲罰，更要完整陪伴：被霸凌的孩子需要長期心理支持，不能只停在「開完會就結案」；施暴的孩子也必須接受輔導，理解自己行為造成的後果，學會道歉、學會負責，避免在下一個地方重演同樣模式。這裡就需要導入更完整的「修復式教育」；第四、讓市府與學校知道，議會會認真盯：未來若有機會進入議會，他會把兒少保護與校園安全列為固定追蹤議題，不分政黨、也不針對個別家長，而是從制度、預算、人力上，一項一項問清楚、補起來。

林哲弘說，這起事件不是哪一位家長、哪一位候選人的問題而已，而是整個城市要一起面對的功課，希望高雄的孩子，在學校可以安心當孩子；大人的責任，是把制度補強，而不是讓任何一件悲傷事件，只變成一次性的情緒發洩。

