名人在臉書被冒用詐騙有作為？林宜敬曝數發部下一步要做這件事｜Yahoo《齊有此理》

詐騙行為層出不窮，台灣民眾上當者不計其數，光是上個月全台就被騙走60億。數發部部長林宜敬到Yahoo 《齊有此理》，接受主持人王時齊訪問，詳細說明如何防堵網路詐騙。林宜敬表示，現在從詐騙廣告上架的那一刻就會被擋住，只是民眾看不到，讓他忍不住替數發部叫屈。

林宜敬說明，處理詐騙需要政府跨部會分工，主責單位是內政部的警政署，數發部負責的是網路詐騙。目前數發部在處理詐騙上，分別從法律、科技、商業下手，直接要求Meta、Google、LINE要揭露廣告出資者。在法律面上，如果沒有在24小時內下架詐騙廣告，政府就會開罰，像Facebook已分次被開罰數次，共1850萬台幣。

林宜敬透露，在和Facebook談合作時，也同步用其他方式「施壓」。原來他趁著美國官員來台參訪時，和對方聊到Facebook上詐騙超多，如此一來他在和Facebook交涉時，就可以告訴對方，也有向美國政要們投訴，藉此形成無形的壓力。

而科技方面，數發部去年推出網詐通報查詢網APP，接到通報即啟動分案，目前已經做到Facebook平均在3.5小時內下架詐騙廣告，個體戶的詐騙文案則是平均8小時內會被刪。網站通報查詢網站自去年9月上線以後，數發部已經通知Facebook下架超過21萬則的詐騙廣告。林宜敬為此親自到Facebook總部開會，現在Facebook也有自己的AI辨識工具，已經下架了大概450萬則針對台灣的詐騙廣告和訊息。

▲數發部長林宜敬接受Yahoo《齊有此理》專訪

數發部的資安院另建立了AI模型，天天在網上巡邏，每天會掃到5千至1萬則詐騙訊息。對於民眾看了網路廣告後加入群組，因為政府保障個人通訊自由，所以數發部只能盡全力避免民眾從公開平台被騙進Line的封閉性群組裡。

林宜敬提到，Facebook和台灣合作後，從詐騙IP位址追查到詐團多位於東南亞國境邊界。日前太子集團被美國查抄，運用科技的方法沒收了140億美金以上的虛擬貨幣。林宜敬說，網路傳聞美國運用量子電腦破解太子集團的虛擬幣帳戶密碼，而詐團就是用虛擬幣洗錢，所以洗回台灣的贓款，目前已經被警方查扣。

除了Facebook加入打詐好人隊，數發部也和LINE要推出帳號認證，避免LINE帳號被盜或冒用。林宜敬坦言，礙於日本政府法規，LINE要調個資需要3天，不過重點是縮短從報案到抓出壞人的時間，提高破案率讓詐團心生警惕。

對於吳淡如抗議自己帳號屢遭冒用，甚至名列詐騙集團仿冒名人使用率第一名，要求數發部不要只會統計。林宜敬喊冤，直呼數發部已努力從源頭防堵，不過他也苦笑澄清，吳淡如其實不是被仿冒的名人第一名，大概只曾擠進前20，倒是謝金河曾名列第一。

接下來數發部要推「類實名制」，要認證LINE帳號是否為台灣人，藉此降低境外勢力干預。只是林宜敬也不免感嘆，台灣一方面自豪是自由民主法治的國家，但要處理詐騙假訊息就會綁手綁腳，因此如何在言論自由跟這個打假打詐之間取得適當的平衡，會是台灣和其他國家都要面對的課題。

