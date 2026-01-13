名人婚變「輿論戰」刀光劍影 她爆猛料後風向反轉

名人的婚姻破局中，法庭外的「輿論戰」往往比訴訟本身更激烈。（合成圖，左本刊資料照，右為小甜甜微博）

在現代名人的婚姻破局中，法庭外的「輿論戰」往往比訴訟本身更激烈。原本的公眾形象常因離婚過程或離婚後的負面爆料而瞬間崩塌，甚至出現戲劇性的風向反轉，真相往往掩蓋在情緒化的文字與片面證據後，待熱度散去，留下的多是兩敗俱傷的殘骸。

曾經被譽為「蕾神」的李靚蕾，最初以條理清晰的長文踢爆王力宏私生活，迅速席捲全網同情並獲封戰神。然而隨著官司開打，外界發現其爆料存在帶風向之嫌，且隱瞞了自己自願簽署婚前協議並獲得巨額財產的事實，加上部分烏龍爆料，導致輿論風向出現顯著反轉。

廣告 廣告

同樣身陷形象危機的還有小甜甜（張可昀），她與前夫宋晉賢從家暴疑雲鬧到離婚，隨後卻接連捲入虐狗爭議、赴陸直播事業慘澹等負面新聞，甚至被前夫爆料私下求復合，與螢幕前的受害者形象落差巨大，使其觀感一落千丈。

昔日暖爸形象遭私生活爆料重創，捲入不倫與裸照風波，雖以身體狀況反擊，仍難挽一落千丈的輿論觀感。（夏克立微博）

而夏克立的處境則更顯荒誕，在跨國官司僵持之際，他遭指控與人母粉絲發展不倫關係，甚至有女子聲稱懷有其子。儘管夏克立自曝「性功能障礙」作為反擊，但隨之而來的不雅照風波與前經紀人的切割，已讓他過去苦心經營的暖爸形象徹底毀滅。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

鏡爆焦點／出入德州撲克賽場 范姜彥豐遭爆黑歷史

婚變協商引黑料／范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」 德撲玩家：輸贏上萬起跳

婚變協商引黑料1／與粿粿婚變協商調解中 范姜遭爆打德撲時機引揣測