名人嫁女兒愛用！ 舊永瑞珍傳四代延續府城餅香

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局2026特別企劃《鹹甜引路台南味》系列報導，首發是以嫁娶禮餅逐漸打響名號的府城名店「舊永瑞珍餅舖」，邀民眾藉此認識台南傳統糕餅與甜點，也透過糕點職人引路帶領民眾趣遊台南、品嚐台南甜。

觀旅局自1月起攜手作家張耘書推出《鹹甜引路台南味》連載系列報導。觀旅局長林國華表示，過去台南人嫁娶一定要分送大餅，昭告喜訊的同時，也有評價禮數是否周到，甚至彰顯面子的意味，所以禮餅從數量、斤兩、口味到店家都很講究。

舊永瑞珍餅舖第一代張炎於日治時期在水仙宮附近開設餅舖，曾因躲避空襲舉家逃難，之後再重啟將餅舖遷移到永福路；尤其戰後舊永瑞珍因承接紡織巨賈侯雨利嫁女兒的喜餅訂單、數量龐大，許多人吃到讚不絕口，口耳相傳因而聲名大噪。

第三代負責人張瑞麟表示，在物資不豐的年代，吃得起肥肉就算有錢，若是吃到瘦肉則表示更富有，舊永瑞珍特別將傳統大餅中的肥肉改為瘦肉，為侯雨利客製魯肉大餅，以彰顯富商嫁女兒的隆重與豪氣，而魯肉餅後來更成為舊永瑞珍的招牌，早年若以這款大餅為喜餅，會讓親友覺得女兒嫁得好。第二代張再興將舊永瑞珍發揚光大，不僅是府城人心目中喜餅首選，甚至名流政要如許文龍、葉菊蘭嫁女兒也來訂購，生意盛極多年不衰，即使是在西餅突圍的年代，訂單依舊是應接不暇。

張瑞麟說，老字號不能只有「老」或倚老賣老，尤其早年獨沽一味地只做禮餅，在面對結婚及傳統禮餅市場逐年萎縮，也要積極轉變才能永續經營。因此，他推出縮小版糕餅，改良包裝並新增宅配通路，拓展市場，朝日常食用與伴手禮發展。

幾年前第四代張淳安返家協助家業，不僅從頭學製餅，建立標準製作流程提升工作效率，精準量化確保糕餅品質的穩定，調整食材與配方，以冷凍豬油與豬肉製餅，嚴格要求食品安全，父女倆更將店面重新裝潢營造氛圍，提升顧客消費體驗。

舊永瑞珍除經典的魯肉餅、蝦米肉餅、烏豆沙餅、鳳梨酥、鴛鴦餅外，也復刻原有的綠豆糕、鹹糕、口酥餅與麵茶等古早味點心，堅持以好的原料親自炒餡，靠師傅的手感揉製餅皮，再以木模壓製，遵循古法製作，延續老字號的招牌與餅香。

