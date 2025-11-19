名人屢遭「詐騙集團」冒用 林宜敬：數發部將推「類實名制」

數位發展部長林宜敬接受Yahoo 網路節目《齊有此理》專訪，今（19）天播出。 圖：擷自Yahoo 網路節目《齊有此理》直播畫面

[Newtalk新聞] 數位發展部長林宜敬今（19）天受訪表示，針對吳淡如等名人抗議自己的帳號屢遭冒用，林宜敬喊冤，直呼數發部已經努力從源頭防堵，但他也透露，數發部接下來要推「類實名制」，要認證LINE帳號是否為台灣人，藉此降低境外勢力干預。

林宜敬接受Yahoo 網路節目《齊有此理》專訪，今天中午播出。

林宜敬說，處理詐騙需要政府跨部會分工，主責單位是內政部警政署，數發部負責的是網路詐騙。目前數發部在處理詐騙上，分別從法律、科技、商業下手，直接要求Meta、Google、LINE要揭露廣告出資者。在法律面上，如果沒有在24小時內下架詐騙廣告，政府就會開罰，像Facebook已被開罰數次，共罰款1850萬台幣。而數發部和Facebook談合作時，也同步用其他方式「施壓」，趁著美國官員來台參訪時，和對方聊到Facebook上的詐騙超多，讓Facebook藉此有無形的壓力存在。

科技方面，數發部去年9月推出網詐通報查詢網APP，接到通報即啟動分案，目前已做到Facebook平均在3.5小時內下架詐騙廣告，個體戶的詐騙文案則是平均8小時內會被刪，至目前為止，數發部已通知Facebook下架超過21萬則的詐騙廣告，現在Facebook也有自己的AI辨識工具，已下架大概450萬則針對台灣的詐騙廣告和訊息。

另外，數發部資安院也建立了AI模型，天天在網上巡邏，每天會掃到5千至1萬則詐騙訊息。但對於民眾看了網路廣告後加入群組，基於政府保障個人通訊自由，數發部只能盡全力避免民眾從公開平台被騙進Line等封閉性的群組裡。

林宜敬也提到最近被逮、著名的太子集團，他說，Facebook和台灣合作後，從詐騙IP位址追查到詐團多位於東南亞國境邊界。太子集團日前被美國查抄，運用科技的方法沒收了140億美金以上的虛擬貨幣，網路傳聞美國運用量子電腦破解太子集團的虛擬幣帳戶密碼，而詐團就是用虛擬幣洗錢，所以洗回台灣的贓款，目前已經被警方查扣。

除了Facebook之外，數發部也和LINE要合作推出帳號認證，避免LINE帳號被盜或冒用。林宜敬說，礙於日本政府的法規，LINE調個資需要3天，不過，重點是縮短從報案到抓出壞人的時間，提高破案率讓詐團心生警惕。

對於吳淡如抗議自己帳號屢遭冒用，甚至名列詐騙集團仿冒名人使用率第一名，要求數發部不要只會統計。林宜敬喊冤，直呼數發部已努力從源頭防堵，不過他也澄清，吳淡如其實不是被仿冒的名人第一名，大概只曾擠進前20名，倒是謝金河曾名列第一。

接下來，數發部要推「類實名制」，要認證LINE帳號是否為台灣人，藉此降低境外勢力干預。林宜敬感嘆，台灣一方面自豪是自由民主法治的國家，但要處理詐騙假訊息就會綁手綁腳，因此如何在言論自由和打假打詐之間取得適當的平衡，會是台灣和其他國家都要面對的課題。

