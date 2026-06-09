名人理財術／兩天暴跌20%！木頭姐豪砸2.7億 抄底「這檔晶片股」
財經中心／林浩博報導
美國晶片巨擘博通（Broadcom）最新財報與財測雙暴雷，引爆全球AI股劇烈修正。「女股神」伍德（Cathie Wood）抓住機會逢低進場，豪砸870萬美元（約2.7億台幣）買進2萬2528股博通。
博通財報引爆失望情緒！股價兩天崩20% 木頭姐趁機抄底
美國投資媒體《The Street》8日報導，博通最新財報發布後，股價兩天內崩跌約20%，同時伍德旗下方舟基金 （Ark）以每股385.73美元的均價，購買了2萬2528股博通，總價值高達870萬美元。
博通3日盤後公布財報，4日股價慘摔12.59%，5日接續再下探7.92%。博通所公布的第一季財報，顯示每股經調整後盈餘2.44美元，總營收221.9億美元。但據《CNBC》報導，華爾街預期每股盈餘2.40美元，總營收222.7億美元。博通的第二季營收目標為294億美元，則高於市場預估的285.3億美元。儘管成長數字強勁，博通對2027財年的AI半導體營收預測上調幅度，並未超過1000億美元。博通執行長陳福陽在財報會議上坦言，公司未來將僅專注在供應晶片，而非先前所暗示的AI系統全面提供。
聯準會升息成定局？木頭姐：AI生產力革命降低通膨 看好華許降息
美伊戰爭所引發的高通膨壓力，推高了市場的聯準會升息預期，但伍德仍逆勢看好17日聯邦公開市場委員會（FOMC）有望決議降息。她在5日的Podcast節目上稱：「我相信華許（Kevin Warsh，聯準會新主席）深知利率須下降，至少房貸利率是如此。況且，若通膨因生產力進步而降溫，則不論經濟多麼地強勁，我都認為他會降息。」
伍德認為，科技所推動的生產力提升，將助力經濟成長，同時壓低通膨。她稱油價已經見頂，一旦美伊戰爭獲得解決，還會進一步回落。她並補充說，包括零售巨頭沃爾瑪（Walmart）和Costco等企業都轉而降價，因為AI和機器人提高了效率與生產力，讓這些公司須轉嫁給消費者的價格漲幅低於原先預估。
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新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
泡沫要來了？美股「70%閃熊市訊號」美銀警告投資人
財經中心／李明融報導AI 狂潮帶動美股連連創高，但這波多頭行情恐怕即將見頂，甚至面臨泡沫破裂的危機！美國銀行證券（Bank of America Securities）近日發布最新重磅報告，直言美股當前已觸發高達 70% 的「熊市指標」（bear market signposts），亮起太多危險訊號。歷史經驗顯示，一旦觸及這個門檻，市場往往會步入風險高度集中的危險期。面對步步逼近的熊市風暴，美銀策略師團隊向全球投資人發出強烈警告：現階段應當「逢高出脫、獲利了結」，趕緊把獲利落袋為安，切勿盲目追高。
股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。
「亞股閃崩」黃仁勳開金口！他「一句話」籲股民別怕
財經中心／李明融報導受到美股費半指數週五暴跌10%、台積電ADR跳水近6.7%的猛烈衝擊，全球金融市場掀起海嘯。台日韓等國亞洲股市今（8日）開盤後一片愁雲慘霧，台股盤中更一度慘摔近2700點，最低觸及42376點，上市公司總市值一口氣蒸發近9兆元，直接刷新台股史上盤中最大跌點紀錄！面對這場史詩級的亞股大閃崩，目前人在南韓的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度對此發聲，他用充滿信心的一句話安撫股民，直言大家此時反而應該感到高興，因為現在正是「趁折扣價買進股票」的絕佳時機。
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
新增處置股僅一檔！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日
台股近期高檔震盪，但個股表現依舊火熱。證交所、櫃買中心昨（9）日公布最新處置股名單，僅有富邦媒（8454）1檔上市公司遭列入處置，上櫃市場則掛零。由於富邦媒近六個營業日股價累積漲幅高達59.63%，且起迄兩個營業日收盤價價差達161元，因此遭證交所加重處置，自今（10）日起至6月24日止，交易方式由原本每5分鐘撮合一次，再延長為每20分鐘撮合一次。
台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
受到美股上週五重挫影響，尤其費城半導體指數暴跌逾10%，引爆全球科技股賣壓，台股8日上演「黑色星期一」行情，終場崩跌逾1500點，投資人關注本周台股盤勢。對此，臉書財經粉專「股海老牛」今（9）日開盤前在臉書以「台股跌又當機！乾爹來救我」為題分享，8日早盤狂殺近2700點，他搶股票搶到APP差點當機；他也點出，南亞科（2408）等記憶體股「從地板彈起」的動作值......
空頭大屠殺！「這檔金融股」遭外資狠砍10萬張 74萬股民秒變韭菜
台股昨（8）日遭遇猛烈空頭襲擊，終場加權指數大跌1568.16點，跌幅高達3.48%，收在43502.78點。其中，金融股族群成為外資屠殺對象，擁有74萬股東的凱基金（2883）遭血洗，一口氣砍逾10萬張，股價終場下跌3.08%，收26.75元，成交量逾27萬張。
台股盤前／費半重挫近2%！台指夜盤殺799點 台股反彈行情恐受阻
美股在反彈後再度出現獲利了結賣壓，費城半導體指數重挫近2%，台指期夜盤同步大跌799點，台積電期貨盤後下跌25元，加上融資單日增加128億元，市場追價氣氛升溫卻碰上國際股市轉弱，台股今（10）日開盤恐面臨沉重賣壓，挑戰昨日強彈1201點後的續航力。
金融雙王飆天價！ 國泰金、富邦金領軍暴衝 台股強彈1100點
台股歷經前一交易日重挫後，9日在電子與金融雙引擎同步發威下展開強勢反攻，盤中一度大漲超過1100點，帶動指數衝上44600點關卡。其中金融類股成為最大亮點，金融類股指數首度站上3000點大關，國泰金控（2882）與富邦金控（2881）雙雙改寫歷史新高，被市場封為「金控雙王」。
中東局勢又變天、晶片股重挫！美股盤中齊跳水 那指一度挫逾4%
美股主要指數周二 (9 日) 盤中全面走低，科技股與晶片股賣壓再度湧現，拖累主要指數大幅下挫。隨著投資人持續獲利了結今年以來漲幅驚人的 AI 概念股，加上美國總統川普對伊朗發出強硬警告，市場對中東衝突再度升級的擔憂升溫，進一步打擊
恐重演股市海嘯？專家點名「2大資產」將成保命符
財經中心／周孟漢報導台股今（8）日開盤遭遇強烈賣壓，終場下跌1568.16點、跌幅3.48%，以43502.78點坐收，創下史上第3大跌點。眼看股市迎來劇烈回檔，引發投資人集體恐慌，資產管理規模高達 40 億美元的華爾街巨鱷「史密德（Bill Smead）」警告，坦言目前的市場已進入「後期狂熱階段」，恐將重演 1970 年代的歷史崩盤，迎來「失落的十年」，陷入長期資產零報酬的漩渦內，並點名「這 2 大核心資產」將成為 AI 狂熱泡沫破滅時，唯一的避難所。
森崴下市成定局／郭台強親認30億私募案告吹 森崴下市3.8萬股民哀號
正崴集團旗下的綠電上市公司森崴能源（簡稱：森崴），因財報淨值轉為負，遭證交所公告將於今年6月23日下市，不僅3.8萬名股東哀鴻遍野，也拖累母公司正崴精密與永崴投控。集團大家長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」，更坦言：「目前私募引資並不順利，森崴下市已成定局，對股東深感抱歉！」
0050跌破百元零股族瘋搶爆巨量 受益人數破300萬超車台積電股東人數
【記者許麗珍／台北報導】台股今崩跌逾2660點慘遭血洗，盤中零股交易卻格外熱絡，大批散戶逆勢逢低進場撿便宜，台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）今跌破百元價買氣最旺，今開盤不到半小時就湧入1600萬股，且根據集保結算所最新統計，0050受益人數正式突破300萬人大關，不但改寫台灣ETF市場發展里程碑，甚至領先台積電（2330）股東人數267.8萬人。
又有韭菜翻車！佳必琪、群聯爆違約交割 金額逾1.7億元
台股今（9）日反彈逾1200點，今日根據證交所及櫃買中心公告，佳必琪（6197）與群聯（8299）雙雙遭券商申報違約交割，合計金額約1.72億元。
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日台股受美股反彈帶動強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌幅。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
市場恐慌過頭了？摩根大通：美股回檔恐短而急 長期多頭格局未變
儘管近期市場對美股估值過高及升息風險的擔憂升溫，摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 認為，美股漲勢仍有進一步上行空間，企業獲利持續成長將成為支撐股市的關鍵力量，即使未來出現回檔，預料也將