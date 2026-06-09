名人理財術／兩天暴跌20%！木頭姐豪砸2.7億 抄底「這檔晶片股」

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財經中心／林浩博報導

美國晶片巨擘博通（Broadcom）最新財報與財測雙暴雷，引爆全球AI股劇烈修正。「女股神」伍德（Cathie Wood）抓住機會逢低進場，豪砸870萬美元（約2.7億台幣）買進2萬2528股博通。

博通財報引爆失望情緒！股價兩天崩20% 木頭姐趁機抄底

美國投資媒體《The Street》8日報導，博通最新財報發布後，股價兩天內崩跌約20%，同時伍德旗下方舟基金 （Ark）以每股385.73美元的均價，購買了2萬2528股博通，總價值高達870萬美元。

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博通3日盤後公布財報，4日股價慘摔12.59%，5日接續再下探7.92%。博通所公布的第一季財報，顯示每股經調整後盈餘2.44美元，總營收221.9億美元。但據《CNBC》報導，華爾街預期每股盈餘2.40美元，總營收222.7億美元。博通的第二季營收目標為294億美元，則高於市場預估的285.3億美元。儘管成長數字強勁，博通對2027財年的AI半導體營收預測上調幅度，並未超過1000億美元。博通執行長陳福陽在財報會議上坦言，公司未來將僅專注在供應晶片，而非先前所暗示的AI系統全面提供。

聯準會升息成定局？木頭姐：AI生產力革命降低通膨 看好華許降息

美伊戰爭所引發的高通膨壓力，推高了市場的聯準會升息預期，但伍德仍逆勢看好17日聯邦公開市場委員會（FOMC）有望決議降息。她在5日的Podcast節目上稱：「我相信華許（Kevin Warsh，聯準會新主席）深知利率須下降，至少房貸利率是如此。況且，若通膨因生產力進步而降溫，則不論經濟多麼地強勁，我都認為他會降息。」

伍德認為，科技所推動的生產力提升，將助力經濟成長，同時壓低通膨。她稱油價已經見頂，一旦美伊戰爭獲得解決，還會進一步回落。她並補充說，包括零售巨頭沃爾瑪（Walmart）和Costco等企業都轉而降價，因為AI和機器人提高了效率與生產力，讓這些公司須轉嫁給消費者的價格漲幅低於原先預估。

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